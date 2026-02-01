致敬《逃離塔科夫》神作被原廠看到了！官方宣布將與「《逃離鴨科夫》」跨界連動！

由 Battlestate Games 所打造的搜打撤射擊遊戲《逃離塔科夫》早在 Steam 的搶先測試（Early Access，EA）階段時就受到了全球玩家的關注，並且遊戲也順利在去年 11 月時脫離長達 9 年的 EA 階段，順利上市。而事實上，在中國也有獨立遊戲開發團隊 Team Soda 開發出了一款致敬作品《逃離鴨科夫》，讓玩家扮演小黃鴨遊玩單人版的《逃離塔科夫》，同樣激起了玩家熱議。結果現在這款致敬之作竟被《逃離塔科夫》官方團隊注意到了，直接於昨（31）天確認將會與《逃離鴨科夫》一起推出連動活動！

(Credit:Battlestate Games)

昨（31）天在遊戲於 EA 階段就獲得全球玩家好評與肯定的搜打撤多人射擊遊戲《逃離塔科夫》透過官方 X 宣布，他們接下來將與致敬他們的作品《逃離鴨科夫》一起推出連動活動，讓這款致敬神作成為《逃離塔科夫》有史以來第一次連動活動的合作對象。

而事實上，雖然《逃離鴨科夫》只是一款致敬《逃離塔科夫》的單人遊戲作品，但由於《逃離鴨科夫》完整保留了《逃離塔科夫》多人遊戲中的緊張感，也很好的平衡了遊戲難度，並且用心還原了《逃離塔科夫》中吸引玩家的遊戲體驗，因此這款致敬作品在推出一週內就突破了百萬銷量，可說非常成功，也因此在當時就被《逃離塔科夫》開發團隊 Battlestate Games 的執行長 Nikita Buyanov 注意到了，親自留言祝賀。

也因此，雙方能夠促成這次連動或許也不奇怪了，只不過，雖然這次連動宣布後成功吸引了許多《逃離塔科夫》玩家們注意與討論，但也有許多玩家指出，比起連動活動，他們更希望 Battlestate Games 能夠盡快修好 Bug、處理遊戲優化問題，才能給玩家們更好的遊戲體驗。