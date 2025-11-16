致敬中島美嘉！Marz23與愛妻共浴畫面曝光 真實意涵引粉絲暴動

陳宣如記者／綜合報導

台灣創作歌手Marz23（阿夜）即將在今（16）日晚間九點正式釋出最新單曲〈魅惑天空GLAMOROUS SKY 2Ø25〉MV，而日前公開的預告照一曝光立刻引發網友熱烈討論。照片中，他與愛妻的共浴畫面最受矚目，兩人在鏡頭前自然互動，呈現真實親密與信任，這一場景同時向日本人氣動漫《NANA》致敬，象徵著戀人之間深厚的情感羈絆。

Marz23（右）在新歌ＭＶ中，邀來愛妻參與拍攝。（圖／華納音樂提供）

這首歌翻唱自日本人氣歌手中島美嘉的經典作品〈GLAMOROUS SKY〉，不僅是Marz23的音樂啟蒙曲，更承載著他追夢的起點。Marz23回憶，國中三年級第一次觀看日本動漫《NANA》時，被龐克與視覺系的魅力深深震撼，開始學習化煙燻妝、穿鉚釘服裝，也因此愛上電影主題曲〈GLAMOROUS SKY〉，他從姐姐林吟蔚那裡借來木吉他，翹課八小時練琴、學習創作，義無反顧踏上音樂道路，他笑說：「那首歌讓我知道自己想成為誰。」

在《NANA》上映二十週年之際，Marz23以〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意，他表示「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我。」Marz23表示對他而言，這次翻唱不只是向經典作品致敬，更是對過去那個被質疑、卻始終堅持夢想的自己的肯定與回望。

Marz23此次MV也特別邀請愛妻參與拍攝，畫面以簡潔的黑白視覺呈現兩人的親密互動，從相互依偎、眼神交流到細膩的肢體接觸，都自然流露出彼此之間的默契與親密，讓歌曲想表達的「羈絆」不再抽象，而是以更具體、更生活化的方式呈現，也讓觀眾感受到這段伴侶關係的真實溫度。

Marz23（阿夜）即將在今（16）晚九點正式釋出最新單曲〈魅惑天空 2Ø25〉MV。（圖／華納音樂提供）

網友對於新歌的釋出感到非常期待，並且紛紛留言表示：「MV畫面也太甜了吧！不愧是真夫妻！」、「原來共浴畫面是向《NANA》致敬，好有心思！」、「阿夜根本是男主角蓮的真人版，超期待完整版MV！」，也有人驚呼：「預告一曝光就讓人心跳加速，今晚九點MV一定要看！」

