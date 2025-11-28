致敬中華隊！ 12強電影卡司遭吐槽像「大悶鍋」

要重現奪冠感動，棒球電影《絕勝》，以2024年世界12強賽，中華隊的奪冠傳奇為背景，卡司外型也都特別揣摩中華隊的主要球員；但昨天（28）公布選角之後，卻遭網友揶揄像是「十二強大悶鍋」。對此，中華職棒會長蔡其昌則尷尬地說，自己也不知道像不像，但至少成功引起話題。

12強棒球電影《絕勝》公布演員。(圖/TVBS)

《絕勝》電影於27日公布演員陣容，試圖重現中華隊奪冠的感動時刻。演員陣容中，留著粗獷落腮鬍的張庭瑚飾演旅外捕手林家正，而刺青包手的陳泰河則飾演抗韓英雄林昱珉。陳泰河對自己與林昱珉的相似度充滿信心，表示相似度達99.9%。

然而，球迷對這些選角卻相當不留情面，紛紛在網路上發表評論。有球迷認為「看得很齣戲」，甚至直言「這是全民大悶鍋的COSPLAY吧」、「根本是十二強大悶鍋」。有球迷建議由藝人九孔去演戶鄉翔征，也有人覺得「超像許效舜拿拖鞋打人那個」，當被問及是否會支持這部電影時，更有球迷顯得猶豫。

但電影中的主要演員，還包括胡智強飾演的陳柏清，和宋柏緯所飾演的陳傑憲。對於電影選角是否真的像「大悶鍋」，蔡其昌給出了保守的回應，他表示不知道電影怎麼演，也不知道到底像不像大悶鍋，但重點是引起了話題，讓棒球迷有討論的空間。

在備戰2026世界棒球經典賽方面，蔡其昌與運動部次長鄭世忠宴請了多位旅外球員，包括今年曾升上大聯盟的鄭宗哲、火球男林振瑋、效力海盜的陳柏毓，以及旅日的古林睿煬等人。蔡其昌向這些旅外球員表示，雖然他們在MLB打球，但CPBL永遠是他們的家。他也透露，43人集訓名單已經確定，有參加集訓的選手都已收到相關通知。

