致敬乳癌防治先驅 張財旺醫師生命感恩音樂會

為感念張財旺醫師長年投入乳癌防治，衛生局與台南女中等單位舉辦「張財旺醫師生命感恩音樂會」，以音樂向張醫師致敬。

（衛生局提供）

記者王勗∕台南報導

為響應十月乳癌防治月，南市府規劃一系列健康活動，九日由衛生局、台南女中等單位，舉辦「張財旺醫師生命感恩音樂會」，向罹癌的乳癌防治名醫張財旺致敬，市長黃偉哲也現身感念張醫師對女性健康的貢獻，同時提醒市民落實健檢、守護健康。

張財旺致力推動乳癌早期篩檢，儘管罹癌面對病魔，仍堅持推廣宣導，透過音樂故事，也希望帶領聽眾走進張醫師與病患同行的歲月，傳達珍惜生命的正向力量。

音樂會以「走過與乳癌共舞的瘋狂歲月，音符叮嚀防治須及時」為主題，由在地知名樂團玫瑰墓樂團演奏八個章節、十一首曲目演繹乳癌名醫張財旺與乳癌對抗的生命故事。

黃偉哲到場特別感念張財旺醫師以醫者的人心，為無數家庭帶來希望，其畢生努力也改變台灣女性的健康意識，值得社會敬佩與學習。黃偉哲現場也體驗篩檢，盼市民朋友也能落實定期健檢，保障自身健康。

活動現場台南女中演藝廳前廣場也特別辦理「音樂篩檢公益活動」，提供乳房攝影、子宮頸抹片及大腸癌篩檢、ＡＩ中風預防檢測等服務，也吸引許多民眾參與健檢。