致敬余媽媽！ 趙少康籲無期徒刑最重終身監禁不得假釋

趙少康向余媽媽致敬，呼籲無期徒刑最重終身監禁不得假釋。

台北市砍人案震驚社會，英勇救人的余家昶不幸身亡，余媽媽呼籲不要苛責兇嫌父母，媒體人趙少康對她致上敬意，認為不是所有悲劇，都能簡化成父母的問題，也呼籲無期徒刑最重應改為終身監禁、不得假釋。

趙少康今天（24日）在臉書發文，失去兒子，對任何父母而言，都是一輩子無法承受的痛，最讓他敬佩的，是余先生的母親余媽媽，沒有仇恨、沒有咒罵，還關心對方父母，這樣的胸襟與高度，令人敬佩也令人鼻酸。正是余媽媽這份精神，才能教育出像余家昶先生這樣正義、不顧一切、奮力對抗嫌犯的人。在平安夜的今天，要向余家昶先生及余媽媽致上最深的敬意。

趙少康指出民進黨執政後，台灣已經進入實質廢死，加上「廢死聯盟」總是在發生重大社會事件時，主張廢除死刑，忽略受害者家庭的痛苦，也無視社會反廢死的聲音。雖然刑法定有無期徒刑，但並不是真的無期，只要關25年就能假釋出獄。我們真的能保證，這些人假釋出來就會悔改嗎？還是只是把風險，再次丟回社會？

趙少康認為，應該把刑法無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋。既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障，這不是報復，而是為了保護守法、善良的大多數人。