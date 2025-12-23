致敬余家昶英勇事跡 民眾彈奏「手碟」療癒傷痛

台北市 / 綜合報導

57歲男子「余家昶」捨命攔阻兇嫌張文，打亂他的計劃卻不幸喪命，讓民眾感到悲痛不捨；今天是事發後的第2個上班日，有民眾到台北車站彈奏手碟感謝余家昶，也希望能用音樂撫平大眾傷痛；此外，日本2名神戶市的議員，也專程到誠品南西店外獻花致意，希望大眾能早日走出傷痛，也表示會有更多日本人想來台灣，表達對台灣的支持。

西裝筆挺放下鮮花，雙手合十鞠躬再鞠躬，對於日前發生的隨機攻擊案，表達沉痛與悲傷，他們是兩位日本神戶市議員，低調來到誠品南西的事發現場，表示日本對於這起案件震驚，但在這樣的時刻，越要展現台日的雙方友誼。

廣告 廣告

上畠寛弘說：「雖然發生了這樣的事件，但日本人並不會因此就不來台灣，反而正因為是這種時刻，我想會有更多日本人想來到台灣，表達支持台灣的心意，我相信日本人反而會在，這種時刻來到台灣，與台灣的各位深化交流，希望能與台灣建立更加深厚的友誼。」

北車中山隨機攻擊的，重大社會案件，釀成死傷悲劇震驚社會，但事發當時也有不少民眾，願意伸出援手幫助身旁的人，其中包括犠牲性命的英雄，「余家昶」，音樂，事發後第二天的上班日，在台北車站內，響起陣陣輕音樂，前來追思「余家昶」的陳先生，帶樂器「手碟」到現場彈奏，希望能用音樂撫平大眾傷痛，也向余家昶先生致意。

追思民眾陳先生說：「平常就會在醫院的場地，去做這樣的音樂的陪伴，那我覺得現在社會上，遇到這樣子的一個，比較混亂的情況，只是想透過手碟，比較療癒這樣子的音樂，去陪伴路過的人，去把大家的傷痛去撫平。」

思民眾說：「我天天經過這裡，我都很難過，我那天看到他都，烙印在我腦海裡。」事發多天，北車中山還是有民眾，陸陸續續前來悼念，滿地的鮮花還有上百張便條紙，字字句句每份心意，都是對亡者追思，以及無盡感謝。

原始連結







更多華視新聞報導

日參議員推修法「日本戶籍可寫台灣」 林佳龍致謝：讓台灣人感到光榮

余媽媽婉拒捐款！杜汶澤致敬「你也是英雄」 改捐一單位「延續余先生的愛」

日本議員喊「想看貓熊去台灣」提動物交流 國台辦氣炸：妄言囈語、癡人說夢

