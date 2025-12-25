致敬北捷英雄余先生 捷運臺北車站12/25設置悼念牆

臺北捷運公司在捷運臺北車站M7出口通道，設置悼念牆，供民眾緬懷余先生的義行

悼念牆面上則規劃有留言板，供民眾表達追思

線上留言區讓民眾掃描QR Code，就可以寫下心中的缅懷和感謝

為對1219北捷公安事件中，余先生見義勇為的行為表達最高感佩，臺北捷運公司今天(25日)在捷運臺北車站B1層通往M7出口的通道，設置暫時性的悼念牆，供民眾緬懷余先生的義行。

臺北捷運公司表示，悼念牆上寫著：「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」設計上則以靜謐莊重為主調，採柔和色調與簡約線條。悼念牆的牆邊保留獻花區，牆面上則規劃有留言板，供民眾表達追思；另一個牆面則為線上留言區的入口，寫著「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」民眾透過掃描QR碼，就可以寫下心中的缅懷。

廣告 廣告

臺北捷運公司提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，特別是飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理的物品，請勿再擺放。車站人員定時巡查，除撿除枯萎腐敗的花朵外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存。若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反法令者將立即報警。

臺北捷運公司表示，對於余先生的義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫。希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。