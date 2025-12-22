致敬北車英雄！立院通過臨時提案 尊重家屬意願將余家昶入祀忠烈祠

立院內政委員會今通過相關臨時提案，會在尊重余家昶家屬意願下予以協助入祀忠烈祠。（圖／林煒凱攝）

北捷台北車站及中山站外19日發生隨機殺人事件，57歲余家昶及時阻止凶嫌點燃汽油彈，避免傷亡擴大，卻反遭凶嫌攻擊喪命。余母今天（22日）上午受訪時表示，她為兒子感到驕傲，也希望兒子能入祀忠烈祠。立法院內政委員會上午通過相關臨時提案，會在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序，由原籍地方政府提報辦理。

立法院內政委員會今邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

內政部長劉世芳上午受訪時表示，她支持蔣萬安提議將「北車英雄」余家昶申請入祀忠烈祠，目前雖未收到申請，且余先生是桃園市民，若按照上次處理「鏟子超人」的申請程序，可能要跟桃園市政府一起商量。

立法院內政委員會今天上午通過相關臨時提案，臨時提案主旨提到，依據我國褒揚條例規定，倘「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，是以內政部據該條例，褒揚因救助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情不幸病故的林鴻森並入祀桃園忠烈祠。

內容提到，12月19日晚間於台北車站發生重大計劃性殺人事件，余家昶捨命抵禦歹徒，大幅度降低可能的傷亡，挽救眾多民眾生命安全，惟余家昶不幸因傷重不治身亡。

原提案指出，「為感念余家昶先生義行，提案要求內政部依相關法令褒揚，並將余家昶先生入祀忠烈祠，以茲表彰其見義勇為的精神」，不過經文字修正，改為「在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序，由原籍地方政府提報辦理」。

據媒體報導，余家昶母親今天上午受訪時表示，發生如此不幸，她心都碎了，但這份以命換命的勇氣，「以他為榮」，她深知在當時那樣混亂的時刻，依孩子正直的本性，絕不可能坐視他人受害，她為兒子感到驕傲，也希望兒子能入祀忠烈祠，相信兒子會很開心。



