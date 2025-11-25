致敬台灣小兒麻痺之父！畢嘉士紀念音樂會倒數 屏基籲民眾把愛坐滿
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東年度最具人文溫度的音樂盛事——「來自挪威的愛・畢嘉士醫師紀念音樂會」，將於 11 月 29 日（六）晚間 7 點在屏東藝術館登場。然而距離演出僅剩 4 天，1,500 元與 1,000 元票區仍有餘裕。屏東基督教醫院呼籲社會各界踴躍購票，用行動支持這場充滿愛與紀念意義的演出，也以滿座的場館向這位奉獻台灣三十年的外籍醫者致敬。購票請洽屏基資源發展中心 08-7368686 分機 3931。
紀念音樂會主題聚焦「台灣小兒麻痺之父」畢嘉士醫師（Dr. Bjørgaas），帶領民眾回望這位挪威醫者對台灣醫療史的重要貢獻。1954 年，年僅 28 歲的畢嘉士自挪威遠赴台灣，在物資匱乏、疾病肆虐的年代投入痲瘋病治療、小兒麻痺疫苗推廣、偏鄉外展醫療與身心障礙兒童照護等工作，三十年如一日，為台灣寫下溫暖而深刻的醫療篇章。
▲來自屏東瑪家與三地門的孩子們組成的PUZANGALAN 希望兒童合唱團。（圖／屏基醫院）
畢醫師不僅協助創辦屏東基督教醫院與勝利之家，更在台灣首次大規模施打小兒麻痺疫苗、小兒麻痺復健、創立床邊教學制度、引進脊椎矯正手術等面向，都留下不可磨滅的里程碑。他的故事，是台灣醫療史上最動人的段落之一。
▲台灣絃樂團成立於 1990 年，是台灣最具歷史的無指揮室內樂團。（圖／屏基醫院）
音樂會邀請國家級樂團以及國際金獎合唱團演出，打造跨文化音樂體驗。台灣絃樂團成立於 1990 年，是台灣最具歷史的無指揮室內樂團，曾多次受邀至歐洲音樂節巡演，包括潮汐音樂節、法國維森堡音樂節、德國阿默湖音樂節等。此次帶來西貝流士（Sibelius）、葛利格（Grieg）與皮耶佐拉（Piazzolla）等大師作品。而來自屏東瑪家與三地門的孩子們組成的PUZANGALAN 希望兒童合唱團，今年在波蘭克拉科夫國際合唱大賽奪下多項金獎，被譽為「台灣最美的聲音」。他們將以排灣族古謠、台灣民謠及童謠，象徵土地的回應、人民的感謝，也象徵「下一代正在延續愛」。
屏基指出，這場音樂會讓北歐與南國的聲音在同一個空間交會，就像當年畢嘉士醫師跨越萬里，選擇在屏東落腳。除了紀念意義，屏基也在活動中呼籲社會大眾關心當前的智能醫療大樓建設計畫。屏東長期醫療量能不足、偏鄉與弱勢病患在就醫上仍面臨許多挑戰。新大樓預計導入智慧化病房、急重症設備與高效醫療流程，改善偏鄉醫療可近性，對南台灣醫療發展具有重大意義。
▲來自屏東瑪家與三地門的孩子們組成的PUZANGALAN 希望兒童合唱團。（圖／屏基醫院）
距離演出只剩 4 天，院方坦言目前售票狀況仍有壓力，但仍期待透過社會大眾的參與，讓音樂廳在演出當晚能座無虛席。每一張票，不僅是對音樂的欣賞，更是對偏鄉醫療的一份支持。
