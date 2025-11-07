致敬大谷翔平！葛仲珊回歸巧撞MLB世界大賽揪他驚喜合體

Miss Ko葛仲珊推出首支回歸單曲。（索尼音樂提供）

Miss Ko葛仲珊推出首支回歸單曲〈homerun 全壘打〉。這首單曲誕生於 2024 年世界棒球 12 強賽開打期間，Miss Ko 在台北與好友一起瘋看比賽，中華隊贏球的那一晚，她被全民熱血氣氛點燃，隔天立刻一口氣寫出這首作品。

歌詞以中英日三語諧音哏連發，還向「棒球之神」大谷翔平致敬，恰巧道奇隊上週末衛冕 MLB 世界大賽冠軍，熱愛棒球的 Miss Ko 也全程緊盯賽事，對於自己的單曲上架時間剛好巧撞賽事高潮，她也笑說：「真的沒有安排過，畢竟我支持的另外一隊藍鳥沒有贏。」。

棒球魂燃燒的 Miss Ko 此次也與熱血主播徐展元相遇，嘴上功夫了得的兩大「名嘴」首度跨界碰撞，現場互飆嘴炮火花四射，徐展元更激動喊出經典名言：「好想贏葛仲珊。」

Miss Ko葛仲珊推出首支回歸單曲，邀來徐展元合作。（索尼音樂提供）

從小就接觸棒球運動的 Miss Ko 葛仲珊，一直是紐約皇后區大都會隊的忠實支持者。2015 年，她更以「台灣之夜」開球嘉賓之姿站上大聯盟投手丘，先是在球場上熱唱嘻哈歌曲，接著從投手丘投出直奔捕手手套的漂亮好球。

去年感受到全台瘋棒球的熱血氛圍，她一口氣寫下回歸後的首支單曲〈全壘打〉。那一晚，她才剛學會 “homerun” 的中文是「全壘打」，在回家路上腦中就自然浮現「全壘打 全壘 全壘 全壘打」的副歌 hook，回到家隔天立刻完成整首作品。歌詞充滿 Miss Ko 標誌性的中文嘻哈語感，更直接致敬「棒球之神」大谷翔平，「他一出手就是 homerun！」

