致敬安倍晉三！中國禁日水產品 賴清德行動力挺大啖北海道帆立貝

賴清德大啖鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞]

日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中國跳腳，中國並向日方通報，將暫停進口日本水產品。對此，總統賴清德今（20）日大啖壽司、味噌湯，以行動力挺日本水產品。

高市早苗近日指出，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中日關係因此緊張。日媒《共同社》引述日本政府相關人士說法，中國政府已向日方通報，將暫停進口日本水產品。

賴清德今天的午餐是壽司還有味噌湯。 圖：總統府提供

賴清德今透過臉書發文，並附上一個讚的表情符號說，今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

賴清德此舉也是致敬日本已故首相安倍晉三。2021年，中國暫停進口台灣鳳梨時，安倍晉三也在推特上發布自己與台灣鳳梨合影的照片，大讚看起來好好吃，表達對台灣農產品的支持。

