致敬客家流行音樂推手 客委會頒旌揚狀追思邱從容

客家流行音樂的推手邱從容先生於本（11）月13日病逝，享壽72歲，為表達感謝與敬意，客家委員會副主任委員邱星崴昨（22）日代表古秀妃主委，前往新竹市生命紀念園區景行廳參加告別式，並頒贈客委會一等客家事務專業獎章與旌揚狀，以表彰邱先生在客家傳播媒體、語言及文化推動上的卓著貢獻。

邱副主委表示，客家音樂文化能夠現代化、被更多人看見並傳唱，都要歸功於邱從容先生的貢獻。現下大家耳熟能詳、朗朗上口的作品，如《伯公伯婆》、《客家本色》、《細妹仔恁靚》、《一枝擔竿》等，都是由他製作。因此，客委會特來頒贈獎章與旌揚狀，以追思並感謝其對客家文化的重要貢獻。

已故邱從容先生，1954年出生，新竹香山人，對客家語言文化特別重視。邱先生早年曾從事電器行業，之後轉至錄影帶產業，因其深刻感受到市面上缺乏客語的節目與內容，故萌生改變現況的念頭，踏入客語音樂製作領域，投入母語文化的傳播與保存。

邱先生於1988年創立「漢興傳播有限公司」，用企業化方式製作客語流行歌曲及童謠，集結林子淵、涂敏恆、羅又華、馮輝岳、李克中、左政、陳致成等多位詞曲創作者，共同打造客語流行音樂的基礎。該公司製作的《細妹仔恁靚》、《一枝擔竿》、《伯公伯婆》、《客家本色》等曲目，成為跨世代傳唱的經典，也讓客語以流行音樂的形式走入大眾文化之中。

「語言即文化、歌謠即記憶」，邱先生主張讓小朋友從唱童謠開始，建立對母語文化的歸屬，其在2014年成立「邱金墩客家童謠文化推廣協會」，擔任理事長，全力投入童謠錄製、教材推廣與文化活動，以歌聲陪伴孩子記住母語，也讓童謠再次在客庄間傳唱。同時他也出版《揭開漢字語音的神祕面紗》著作，探討客語、漢字語音與語言起源的關係，展現對語言本體的深刻關懷。

多年來，無論在客語流行音樂、童謠創作或語言推廣上，邱從容先生始終以行動守護母語，使客語在不同世代之間延續流傳。其長期投入深獲客委會肯定，曾於2019年獲得「客家事務三等專業獎章」，今年再得到一等客家事務專業獎章。客委會感謝先生一生的奉獻，特於昨日頒贈旌揚狀，以表對其敬意與懷念。

