致敬客家流行音樂推手 客委會頒旌揚狀追思邱從容
（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）客家流行音樂推手邱從容日前病逝享壽72歲，客家委員會副主任委員邱星崴今天參加告別式並頒一等客家事務專業獎章與旌揚狀，表彰邱從容在客家傳播媒體等推動貢獻。
邱星崴今天前往新竹市生命紀念園區景行廳參加邱從容的告別式，並頒客委會一等客家事務專業獎章與旌揚狀，邱星崴說，客家音樂文化能現代化、被更多人看見並傳唱，歸功於邱從容貢獻與推廣。
客委會今天發布新聞稿指出，邱從容在1954年出生，新竹香山人，早年曾從事電器行業，後來轉至錄影帶產業，因有感市面上缺乏客語的節目與內容，踏入客語音樂製作領域，投入客語文化的傳播與保存。
客委會表示，邱從容在1988年創立「漢興傳播有限公司」，以企業化方式製作客語流行歌曲及童謠，集結林子淵、涂敏恆、羅又華、馮輝岳、李克中、左政、陳致成等詞曲創作者，打造客語流行音樂基礎。
客委會說，這家公司製作的細妹仔恁靚、一枝擔竿、伯公伯婆、客家本色等曲目，成為跨世代傳唱，也讓客語以流行音樂走入大眾；邱從容在2014年成立「邱金墩客家童謠文化推廣協會」並任理事長，投入童謠錄製、教材推廣與文化活動。
客委會指出，邱從容無論在客語流行音樂、童謠創作等推廣，都以行動守護母語，讓客語在不同世代延續流傳，為感謝邱從容一生的奉獻，今天頒贈旌揚狀，以表敬意與懷念。（編輯：張銘坤）1141122
其他人也在看
大客車「駕駛長」缺工中央延長補助 何欣純籲地方加碼吸引人才
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 大客車「駕駛長」嚴重短缺的問題，已對台灣公共運輸系統帶來顯著衝擊，即便祭出高額補貼及優渥薪資，仍難以根本解決人力流失的困境。對此，交通部公路局台中區監理所今（22）日舉辦「薪想事成、邁向前程」中部地區大客車駕駛就業覓才博覽會，現場集結公路客運、市區客運與遊覽車等業者設攤招募駕駛。立法委員何欣純表示，希望透過中央補助加...匯流新聞網 ・ 9 小時前
陳駿季：廚餘養豬政策下週更明確
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部長陳駿季今天說，農業部過往政策是「原則禁止（廚餘養豬）」，符合特定條件才可經地方政府發再利用許可准養，這次聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確廚餘養豬政策。中央社 ・ 10 小時前
午夜驚傳溺斃案！78歲翁陳屍田寮河 警消吊掛打撈畫面曝
【記者葉先鵬／基隆報導】基隆田寮河昨天（21日）深夜傳出一起溺斃事件，民眾經過河邊時赫然發現一名老翁漂浮在水面上，警消趕抵後確認其已明顯身亡，凌晨0時許已順利將遺體打撈上岸，詳細死亡原因還有待進一步釐清。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
客委會頒旌揚狀追思邱從容 (圖)
客家流行音樂推手邱從容日前病逝享壽72歲，客家委員會副主任委員邱星崴（右）22日參加告別式並頒一等客家事務專業獎章與旌揚狀，表彰邱從容在客家傳播媒體等推動貢獻。中央社 ・ 10 小時前
避談與市警局長蒂池分歧 曼達尼提名續任惹進步派不滿
在紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布留任現任市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tis...世界日報World Journal ・ 10 小時前
非洲豬瘟、問題蛋流入！盧秀燕：把關者被罵到臭頭 綠營反轟甩鍋
台中非洲豬瘟盧秀燕抱怨委屈，發現的把關者被罵到臭頭，但民代反轟盧秀燕，非洲豬瘟疫調荒腔走板她不願負責，只會甩鍋中央。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
暢銷作家黃山料曬政府紅包 靠讀者借書賺來
[NOWnews今日新聞]知名暢銷作家黃山料近日社群中上分享，自己戶頭多了一筆錢，並非政府普發一萬，還以為是詐騙，沒想到經過銀行查證後是文化部送的「小紅包」，因為在圖書館被借閱多次，因此給予獎勵金1....今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
月世界垃圾山四嫌犯收押禁見 檢方說明聲押原因
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還查出幕後主嫌是一名資深里長李有財，及他的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押這對父子檔以及蘇姓、施姓被告獲准。民進中廣新聞網 ・ 10 小時前
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 18 小時前
台北市竟有七彩標線 陳宥丞批如小畫家讓人煞煞
台北市劃設有行人優先區、交通友善區等，不過市議員陳宥丞指出，台北市各種路面標線顏色多達7種，道路如同小畫家般色彩繽紛，設立的法源、罰則也都不相同，讓市民手足無措，分不清到底是何標線。交通局表示，會持續收集民間意見，並進行宣傳、整合，盡量具有一致性。自由時報 ・ 10 小時前
毀月世界成垃圾山黑幕曝 4連霸「環工碩士里長」收押
高雄月世界，被偷倒滿山 垃圾黑幕曝光！檢警查出 主嫌，竟然是 岡山區 ，連任四屆的里長：李有財 ，他還具有 民進黨籍，將被開除黨籍。 #毀月世界#垃圾山#環工碩士里長#李有財東森新聞影音 ・ 10 小時前
月減17％占床率 台大醫院OPAT中心正式啟用
台大醫院8月起試辦「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」，由院層級整合多科團隊，將肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎等感染症納入門診治療。院方指出，3個月試辦期間，原需住院等病床或在急診暫留的病人改採門診施打，最高月可減少約17％病房占床率，OPAT中心昨正式啟用，同時延長施打時段至早、晚兩時自由時報 ・ 10 小時前
KTV4男玩「推筒子」遭臨檢 打包蛋糕進警局開同學會
新北市淡水區1間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將，被警方當場臨檢查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
陸禁日令擴大電影被延期 音樂會「遭便衣警闖入取消」
日本首相高市早苗近日一番「台灣有事論」惹怒北京當局，祭出旅遊禁日令，呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」，不少前往日本的航班首當衝擊。而先前傳出大陸片商決定暫緩上映日本電影，以免票房慘烈，不少日本音樂人、藝人在大陸的活動也接二連三遭取消，日本爵士樂手鈴木良雄（Yoshio Suzuki）近日在北京舉行音樂會，彩排時被便衣警察闖入，要求取消活動。中時新聞網 ・ 10 小時前
入伍首日就逃兵！成功嶺替代役偷連長車闖關離營 役政司懲處曝光
台中成功嶺20日發生替代役男偷車逃兵事件，26歲李姓役男當天報到後，因不適應軍中環境，晚間趁上廁所時脫逃，並在停車場偷走1名連長的私車連夜開回台北。役政司指出，李男擅離職役部分將予以記過或禁足處分，偷車部分將依竊盜罪移送偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高EBC東森新聞 ・ 10 小時前
小黃路口僅按一聲喇叭通過！ 轎車挨撞慘摔落農田
宜蘭冬山鄉 一輛計程車經過路口時，雖然 有按喇叭提醒，卻沒有依規定，先停下確認，就撞上行經十字口的轎車，造成對方 人車摔進田裡，狼狽脫困 ，而肇事的小黃還載著兩名長者//，幸好都沒有大礙。 #宜蘭冬山鄉#路口#喇叭#摔落農田東森新聞影音 ・ 10 小時前
金馬62星光 徐鈞浩第3度主持星光紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外盛大登場，3度接下星光主持棒的藝人徐鈞浩（圖）感謝金馬信任，也期待與夥伴們在紅毯激盪出不一樣的火花。中央社 ・ 7 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前