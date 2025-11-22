致敬客家流行音樂推手 客委會頒旌揚狀追思邱從容

（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）客家流行音樂推手邱從容日前病逝享壽72歲，客家委員會副主任委員邱星崴今天參加告別式並頒一等客家事務專業獎章與旌揚狀，表彰邱從容在客家傳播媒體等推動貢獻。

邱星崴今天前往新竹市生命紀念園區景行廳參加邱從容的告別式，並頒客委會一等客家事務專業獎章與旌揚狀，邱星崴說，客家音樂文化能現代化、被更多人看見並傳唱，歸功於邱從容貢獻與推廣。

客委會今天發布新聞稿指出，邱從容在1954年出生，新竹香山人，早年曾從事電器行業，後來轉至錄影帶產業，因有感市面上缺乏客語的節目與內容，踏入客語音樂製作領域，投入客語文化的傳播與保存。

客委會表示，邱從容在1988年創立「漢興傳播有限公司」，以企業化方式製作客語流行歌曲及童謠，集結林子淵、涂敏恆、羅又華、馮輝岳、李克中、左政、陳致成等詞曲創作者，打造客語流行音樂基礎。

客委會說，這家公司製作的細妹仔恁靚、一枝擔竿、伯公伯婆、客家本色等曲目，成為跨世代傳唱，也讓客語以流行音樂走入大眾；邱從容在2014年成立「邱金墩客家童謠文化推廣協會」並任理事長，投入童謠錄製、教材推廣與文化活動。

客委會指出，邱從容無論在客語流行音樂、童謠創作等推廣，都以行動守護母語，讓客語在不同世代延續流傳，為感謝邱從容一生的奉獻，今天頒贈旌揚狀，以表敬意與懷念。（編輯：張銘坤）1141122