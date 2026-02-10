致敬張忠謀！ 量子先驅 John Martinis 領軍 Qolab 打造專業代工模式

【緯來新聞網】曾帶領 Google 團隊達成「量子霸權」里程碑的諾貝爾物理學獎得主、現任 Qolab 創辦人 John Martinis 博士，近日公開其公司核心戰略。Martinis 博士指出，量子電腦要解決世界上真正的問題，需要轉向專業的工業化量產。他表示，Qolab 的目標是效法台灣台積電（TSMC）的晶圓代工模式，推動量子產業的重大變革。

（圖／羅正輝攝）

Martinis 博士分析，傳統量子電腦的開發多採「垂直整合」，企業從設計到製造一手包辦。然而，Qolab 選擇走「水平分工」的路徑，定位為量子位元的設計專家。Qolab 不打算自行興建晶圓廠，而是將創新的製程技術與物理設計，交由具備尖端設備的專業夥伴進行代工。



為了實現十年內製造 100 萬個量子位元的遠大目標，Qolab 已與應用材料（Applied Materials）及威騰電子（Western Digital）等產業巨頭展開深度合作。透過導入應材先進的 300mm（12吋）晶圓設備，Qolab 以更穩定的工業製程取代傳統手工式的技術。這種方式不僅能顯著提升量子位元的良率，更能確保系統在擴展過程中具備「前向相容性」，為未來通用型量子電腦的誕生奠定基礎。



Martinis 對於台積電創辦人張忠謀先生將製造做到極致的精神深感佩服。他認為，台灣在工程與商業領域擁有世界頂尖的實力，是發展量子技術的重要夥伴。Martinis 曾於 2022 至 2024 年間與台灣中研院密切交流，並計畫於 2026 年 2 月再次訪台。他強調，量子運算不僅是技術競賽，更是培養科學人才的絕佳機會，期待未來能與台灣半導體產業更緊密連結，共同建構具備競爭力的量子生態系。



想知道更多關於諾貝爾獎得主 John Martinis 對於量子科技的深度見解嗎？歡迎點擊下方連結鎖定「緯來財經 YouTube」《投資聊一SHOT》觀看完整影片。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

蔡依林堅持9點半睡超凍齡！七夕約會小13歲弟弟身分曝光

顏正國冥誕入殮老婆無法接受！生前受盡折磨 鋼鐵爸不捨做這安排