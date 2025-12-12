致敬志工夥伴長年付出 114高雄「張老師」51年授證典禮登場

高雄「張老師」近日舉辦「1980 溫暖5限‧心1不變-114高雄「張老師」51年授證典禮」，今年共有一百三十九位義務「張老師」及十四位行政志工授聘，活動中頒發聘書並表揚資深暨績優義務「張老師」，肯定他們長期對社會的陪伴與貢獻。(見圖)

主辦單位今(十二)日說明，高雄「張老師」邁入第五十一個年頭，這五十一年來「張老師」一直以來透過一九八○輔導專線及心理健康推廣活動，陪伴社會大眾及青少年面對情緒困境與生活挑戰，除了提供心理諮詢服務外，更透過校園講座、公益親職講座、親子活動及電台宣導等多元方式推廣心理健康，讓資源觸及更多需要協助的人。

今年一至十一月的服務統計，一九八○專線共計服務了一萬一千五百零二人次，其中以「自我人生觀」議題需求最多，反映出民眾面對生活迷惘與壓力的增加；其次則是「家庭關係」，在心理健康推廣共服務五萬三千四百五十一人次。高雄「張老師」持續深入高中職及國中小學校園辦理心理健康講座，今年更特別前往偏鄉校園兩次，向學童宣導情緒、人際、網路安全等現今青少年常見議題，提升青少年生活適應力並找到抒發管道。

除上述服務外，高雄「張老師」也結合多項社會工作方案，配合政府推動社會安全網，並與諮商輔導領域合作，提供專業且全面的服務；透過社工案例服務，幫助需要資源的民眾、弱勢兒少與家庭能獲得更直接的支持，使他們在困境中仍能感受到社會的溫暖與力量。

今年高雄「張老師」有十三位新進的義務「張老師」加入，從去年九月開始受訓，並於今年七月完成三個階段、累積超過二百小時的專業培訓，通過嚴格評選後順利結訓，為一九八○專線注入新血，也展現新世代助人者的投入與承諾。

一句關懷、一次傾聽，往往能為陷入困境的人帶來希望與力量，為了提供更專業的協助，每位義務「張老師」皆需持續進修，而在他們無私付出的背後，也有家人默默支持，使其能堅定走在助人道路上，這些願意陪伴陌生人度過難關的夥伴，是讓社會更加溫暖的重要力量。

當天授證典禮現場貴賓雲集，邀請到「張老師」基金會涂喜敏執行長及高雄「張老師」副主任委員黃秀霞校長，共同見證志工夥伴充滿愛與使命感的時刻。每一位義務「張老師」，無論是經驗豐富的前輩，或剛加入的新夥伴，願大家都以助人為樂的初心持續前行，從服務中獲得成長與滿足，也為無數人點亮前行的光。

未來，高雄「張老師」將繼續抱著「溫暖5限‧心1不變」的精神，讓一九八○輔導專線持續傳遞支持與力量，使溫暖深入社會每個角落，成為更多人心中的依靠。