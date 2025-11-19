致敬或抄襲？印度動畫完美複製2018版《戰神》分鏡，相似度99%引爭議！

《戰神 God of War》2018 年版曾經獲得同年 TGA「年度遊戲」肯定，尤其是遊戲從頭到尾都是「一鏡到底」的模式，不論過場切換實機遊玩、打鬥等劇情演出，都受到玩家與媒體一致肯定。而最近一部名為《Mahavatar Narsimha》的印度動畫電影在社群上引討論，但焦點並非電影本身，而是其分鏡涉嫌抄襲《戰神 God of War》。

2018 年的戰神開頭，直接帶給玩家震撼的打戲。（圖源：God of War）

《Mahavatar Narsimha》是一部在 2025 年 7 月於印度上映的動畫電影，講述了印度教三相神之一「毗濕奴」10 個化身的故事，最近則在 Netflix 上推出。而其中一段戰鬥影片在網路上瘋傳，獲得超過 600 萬次觀看，因為畫面中的分鏡和動作，居然和 2018 年版《戰神 God of War》中主角克雷多斯與巴德爾的經典開場對決幾乎一模一樣。

從對比影片中可以清楚看到，不管是運鏡角度、角色的戰鬥姿態、出拳、格擋、甚至是雙方倒地後的細微動作，基本上已經是逐格複製貼上《戰神 God of War》的程度，被嘲諷製作團隊就是直接描圖，並再次點燃了「致敬」和「抄襲」的界線爭議。

雖然在創作中，向前輩或經典作品致敬分鏡的例子不少見，但許多粉絲認為這次致敬得太超過：「克雷多斯打到印度神話？」、「這部電影致敬的可多了，連漫威也沒放過」、「印度電影從以前就很愛模仿歐美各種作品」、「這種事在寶萊塢很常見」