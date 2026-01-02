致敬掌中一世紀傳奇！ 雲林布袋戲日揭幕黃海岱特展

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師126歲冥誕，雲林縣政府今(2)日於雲林布袋戲館舉辦「2026雲林布袋戲日暨傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道特展」開展記者會，透過珍稀文物首度公開、經典戲偶展出與世代傳承脈絡，深刻呈現雲林作為臺灣布袋戲原鄉的文化高度，向一代宗師致敬。

雲林縣府於今天在布袋戲館舉辦布袋戲日暨黃海岱特展記者會開。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府自2007年起，將黃海岱大師1月2日生日訂為「雲林布袋戲日」，不僅是對宗師的緬懷，更象徵布袋戲精神的延續與扎根。今年活動特別邀請榮獲「小金掌獎」的虎尾平和國小布袋戲團擔任開場演出，孩童操偶沉穩、口白有力，展現傳統技藝向下傳承的生命力，也象徵布袋戲文化在雲林持續生生不息。

本次《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展，由雲林縣政府文化觀光處主辦、霹靂國際多媒體股份有限公司策展，規劃「戲夢、靈偶、戲台、傳承」四大展區，完整呈現黃海岱一生的創作軌跡與藝術精神。「戲夢之章」回顧其生命歷程與劇本思想，呈現他如何以戲寫世、以偶映人心。

陳壁君指出,斗南派出所布袋戲不只是雲林的重要文化資產，更是臺灣走向世界的文化象徵。(記者廖承恩翻攝)

「靈偶之章」精選鍾馗、七爺八爺、濟公等經典戲偶，展現布袋戲融合宗教、文學與民間信仰的文化深度；「戲台之章」更首度公開黃海岱珍藏的傳統彩樓、佈景戲台，以及木製、鐵製戲箱等珍稀文物，重現早年野台演出的真實樣貌，對戲迷與研究者而言皆彌足珍貴。

「傳承之章」由霹靂布袋戲經典角色素還真壓軸登場，呈現黃海岱之孫黃文章承繼祖志、創立霹靂布袋戲，讓傳統藝術跨足影像、走向國際的關鍵歷程。展場同步播放《掌中風雲一世紀－黃海岱回憶錄》，紀錄黃海岱百歲時的珍貴影像，回顧其從街頭演師到布袋戲宗師的一生風華。

「雲林布袋戲日」不僅是對宗師的緬懷，更象徵布袋戲精神的延續與扎根。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處表示，布袋戲不只是雲林的重要文化資產，更是臺灣走向世界的文化象徵。活動也結合虎尾在地產業，推出以虎尾糖製作的「老虎造型迷你饅頭」與「豬腳麵線造型饅頭禮盒」，為宗師祝壽添喜。「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展展期至3月底，邀請民眾走進雲林布袋戲館，感受掌中乾坤的深厚魅力。