致敬民主信念！紀錄片《南半球最璀璨的星星》北中南感動巡迴

〔記者許世穎／台北報導〕以已故政治學者邱垂亮教授為主角的紀錄片《南半球最璀璨的星星》上週末展開首波巡迴放映，場場反應熱烈，片中透過跨越台灣與澳洲的珍貴影像與訪談，重現邱教授在南半球為台灣發聲的一生，邱教授弟弟邱勝男也偕妻到場支持，讓放映現場更添情感重量。

導演陳麗貴分享，本片緣起於她與邱教授夫婦的相識，2016年因參與布里斯本台灣紀錄片影展結緣後，雙方頻繁往來，友誼深厚。2021年邱教授辭世，師母林月琴親自請託，希望她把邱教授拍成紀錄片，並輕聲說出「我願意等你」的一句話，讓陳麗貴決心無論再忙都要完成此作。在客委會支持下，她耗時三年走訪各地，終於完成這部意義非凡的作品。

廣告 廣告

陳麗貴坦言，以政治學者為主角的紀錄片題材相對艱澀，但邱教授年輕時留下的大量情書，成為本片溫柔動人的開場，也讓觀眾看見他浪漫與知性的另一面。他幽默風趣、感性與理性兼具的特質，更成功將原本沉重的政治議題轉化為貼近人心的影像。

苗栗場放映中，邱教授家屬親臨現場，許多觀眾在片中看見邱教授如何在海外持續替台灣民主發聲，不禁眼眶泛紅。這份跨越家族、社會與時代的情感，也讓放映現場氣氛格外深刻。

映後座談邀請到邱教授在昆士蘭大學最後一屆學生范盛保教授，他回憶邱教授自1972年在澳洲任教至2001年退休，之後仍不斷往返台灣，推動民主理念。范盛保指出，談台灣民主運動時，常被提及的是美日的學者與行動者，但「澳洲也有邱垂亮教授」。他提醒現場觀眾，民主得來不易，是一代代台灣人共同累積而成，而邱教授的貢獻，就是把這些理念傳遞給更多人。

《南半球最璀璨的星星》不只是人物紀錄片，更是一段台灣民主在南半球點亮的歷史，將於今(13日)、明(14日)兩天在台北、高雄、屏東持續免費放映，另有高雄市立圖書館及台北左轉有書兩場講座，邀請有志於影像、公共議題與台灣民主歷程的觀眾前往。詳細資訊可洽「牽猴子電影粉絲俱樂部」官方FB。

【看原文連結】

更多自由時報報導

快許願！雙子座流星雨大爆發…12星座「週末運勢」一次看

《復仇者聯盟5》預告即將曝光！台灣大銀幕也有望看到

退《綜藝大集合》主持？胡瓜鬆口「確定不續約」 最後錄影日曝光

被現實擊潰！70歲退休部長當保全：遭年輕主管呵斥好屈辱

