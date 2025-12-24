致敬無名英雄 徐榛蔚表揚資深及績優清潔人員





為感謝對縣內清潔隊員平日的辛勞付出，花蓮縣政府24日於福容大飯店舉辦「慶祝清潔隊員節暨本縣資深及績優清潔人員表揚典禮」，縣長徐榛蔚親自出席並頒發獎項，向長年守護環境的清潔人員表達感謝。活動邀請約600名清潔隊員齊聚一堂，現場氣氛溫馨熱絡，展現團隊凝聚力。

典禮上徐縣長親自頒發「113年度執行機關加強資源回收工作績效考核績優獎」，表揚花蓮市、吉安鄉、豐濱鄉、鳳林鎮等4個公所，各獲頒獎金新台幣30萬元；另頒發「113年度花蓮縣環境清潔競賽實施計畫」績優公所獎項，甲組由花蓮市榮獲第一名、吉安鄉第二名、鳳林鎮第三名；乙組則由豐濱鄉獲得第一名、富里鄉第二名、萬榮鄉第三名。同時也表揚114年度獲選績優清潔人員22名及資深清潔人員81名，肯定其長期堅守崗位、敬業奉獻的精神。

縣長徐榛蔚表示，清潔隊員是城市中最辛苦、也最貼近民眾生活的一群人，無論環境清潔、設備維護或災害應變，都是維繫城市正常運作的重要力量。花蓮縣政府與13鄉鎮市首長長期攜手合作，重視清潔隊的工作內容、福利與政策，因為「鄉鎮好，花蓮縣才會好」，縣府也將持續全力支持各地清潔隊的需求。

徐縣長指出，縣府每年持續協助各清潔隊提升設施設備，添購大型機械，以強化清潔與應變效能。特別是在0923災害期間，環保局同仁與各鄉鎮清潔隊第一時間投入災區，24小時駐守光復鄉，調度流動廁所、重型機具及清溝車輛投入環境復原作業，展現團隊高度專業與責任感，並叮嚀清潔隊員在執行勤務時務必注意自身安全，縣府將持續作為最堅實的後盾。

