致敬資深志工 傳家寶善愛永流芳

今天在新店靜思堂，上人親自給予三位資深志工傳家寶，以及他們的自傳，分別是林月雲、侯美英和江林雅美，三位慈濟志工在慈濟中，本身都非常具有傳奇色彩。而今天我們要來看的是84歲的林月雲，一路從募款建醫院的時候開始，就一路追隨上人至今，甚至還為了慈濟，建立一套委員培訓系統，成為最初的培訓組長，傳承下來給後來的慈濟人。

慈濟志工 林月雲：「我會生生世世跟著上人，因為我們的緣太深了，真的師父。」

傳家寶作者 葉文鶯：「(林月雲)因為養父母很早就過世了，所以其實她在10幾歲，就必須靠自己生活，所以她是一個非常精進，努力學習的人，結婚之後 也經歷過病痛，所以她就發心要學佛 。」

廣告 廣告

挫折不斷卻不服輸，從最初建立慈濟醫院的募款開始，林月雲一走慈濟路，就是一輩子。慈濟志工 林月雲：「我何德何能 受上人這樣跟我，像出家人這樣給我調教，把我一些自以為是的一些習氣，就這樣子慢慢調整過來，又給我承擔培訓重任，7年多我真的費盡心血。」

證嚴上人開示：「做師父要做的事情，說師父要說的話，這你都做到了，所以很感恩，有時間就要回來看看。」

現今要成為慈濟志工，必須經過嚴謹的見習和培訓，而林月雲，就是建立起慈濟培訓制度的傳奇人物。慈濟志工 林月雲：「在以前要當委員的時候，只要是他肯發心，收集募款 收集款項，我們就會承認他，就是不用任何培訓，現在又要有規矩，譬如說你的精神理念，然後你的威儀，這個當中就是我要去規劃。」

慈濟志工 邱瓊尼：「她是一個很有法的一位師姊，她也很熱心，她只要身邊的人有需要，她都希望能夠幫助每一個人，就像我自己，我接觸她的時候，那時候承擔協力組長，其實我自己非常害怕，她就會告訴我說，妳協力組長最重要的就是關懷，也因為她這一句話，讓我整個安了心。」

傳家寶作者 葉文鶯：「物質的也好 精神的也好，她作為一個資深的組長委員，都可以聯絡，像是說 他(關懷戶)需要甚麼輔具，她知道要找誰，什麼時候就幫他送到，對於生老病死這種愛別離苦，她也都能夠給予膚慰，她雖然說年紀大不方便出門，但是她每天在家，還是可以做慈濟。」

上人曾說，每一位慈濟志工都該留下屬於他們的故事，更是一本本該被傳承下去的傳家寶，而林月雲，就在2026年，也從上人手中接下屬於自己的傳家寶和自傳。慈濟志工 林月雲：「我就覺得說 我的生命好豐富，而且我的慧命一直在成長，我覺得說，寫這個(傳家寶)也很好，讓你回首當年，你就有意識說 對，不只我們淨化，我們也要去淨化別人，也讓別人知道說，慈濟不是忽然現出來，它也是經過點點滴滴的，然後上人怎麼樣捨生命帶領大家，我們怎麼樣也是使命必達，跟著上人。」

證嚴上人開示：「這個(傳家寶)要寫，我是要大家都一定要寫，如果要等慈濟一個一個寫，來不及，師父會說不到 也聽不到，若不是你們大家跟師父，有這樣不肯放棄，再辛苦也要克服，若不是這樣，我們今天也不會坐在這。」

從發心立願、不忘初心，到最後回顧初衷，林月雲本身的傳奇色彩，讓她的傳家寶，不只是她的歷史，更是慈濟60年來走過的路。

更多 大愛新聞 報導：

馬太鞍溪洪災廢土 分類去化降低衝擊

爬山慘遭眼鏡蛇攻擊 劫後餘生投入環保

