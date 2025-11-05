致敬運動精神 創新生技見證球后曾雅妮重返榮耀

【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】球場上，每一次揮桿都是一次未知的挑戰，「微笑球后」曾雅妮於TLPGA與歐巡賽共證的緯創女子公開賽中頂住壓力，繳出67桿，並以2天低於標準14桿的130桿的亮眼成績勇奪冠軍，這是她繼2014年台豐女子公開賽後再次高舉金盃。在歷經長時間的傷勢與低潮後，曾雅妮始終沒有放棄屬於自己的舞台。賽後她激動表示這次奪冠不僅是對自己多年來堅持的回應，更是證明只要不放棄，再大的困難終有一日都會過去。

(圖 / 創新集團旗下 創新生技提供)

曾雅妮生涯累積15座LPGA冠軍，其中包括5座大賽頭銜，是台灣首位登上世界球后寶座的選手。自2012年起成績陷入低潮，面對外界質疑，她始終選擇默默調整，從更換教練、調整動作到接受髖關節手術，歷經長時間的養傷與復原最終成功復出。去年底，曾雅妮更是大膽改用左手推桿，不僅狀態漸入佳境，也找到全新手感；今年更是在美國LPGA資格賽裡，歷經五人延長賽後脫穎而出重返美國公開賽舞台。曾雅妮從未放棄尋找突破的機會，而正是這樣的堅持，讓世人再次看見「永不放棄」的運動家精神。

(圖 / 創新集團旗下 創新生技提供)

這份堅持不懈的精神，同樣體現在深耕醫美保養領域二十餘載的創新生技與旗下品牌LOVEISDERMA愛斯德瑪對品質的長期投入上。多年來，創新集團秉持專注研發本質作為核心，在變化快速的市場中走出屬於自己的節奏。而自成為裙襬搖搖LPGA女子高球賽指定防曬及護膚品牌以來，LOVEISDERMA愛斯德瑪不僅見證無數選手在陽光下的奮戰與堅持，也成為她們在場外默默支持的後盾，從賽場上的高光時刻到日常保養的細節，品牌始終陪伴選手走過每一段歷程，也以行動展現自身對品質的專注。

(圖 / 創新集團旗下 創新生技提供)

歷經長時間的等待與努力，球后曾雅妮重新站上屬於她的位置，重返榮耀不單單只是一場勝利的象徵，更多的是一種態度的詮釋。創新生技執行長廖柏宇表示無論在高爾夫賽場或是品牌經營的歷程裡，真正能走得長遠的，從來不是一時的高光，而是背後那份對自我要求的持續精進。創新集團長期支持各種運動賽事，不僅見證無數運動員在球場上的努力與堅持，也在一次次賽事中體現品牌對長期投入的信念，從球場到日常，與每一位相信努力及時間的人並肩同行，一起找到最棒的自己！

