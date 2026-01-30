致敬鄧麗君！選秀冠軍「被黃宣吸引」親自告白 許願組團圓夢

記者徐珮華／台北報導

2025年《大學聲》年度總冠軍、原生實力派唱作新聲小歐（Adumas），推出全新單曲〈愛你有多深〉。該曲致敬鄧麗君〈月亮代表我的心〉，音域極高，比賽期間演唱後備受期待。為了追求更完美的聽感，他特地進駐錄音室重新錄製，坦言：「我花了非常多時間反覆磨合，就是希望能達到這首歌給人的深層情感，不只是唱完，而是唱進靈魂裡。」

小歐推出新歌〈愛你有多深〉致敬鄧麗君。（圖／踢帕娛樂提供）

鄧麗君的歌聲在身為原住民的小歐印象中，總是出現在長輩們最愛的「投幣式 KALA OK」，演唱時往往帶入原生血脈裡的強大爆發力。小歐分享「那種完全投入、不在乎音準只在乎靈魂的唱法，對我後來的音樂觀影響很大」，因此在錄製新歌時，試著將那份從投幣式麥克風裡聽來的真誠融入其中，打造出一首具備現代感卻又不失溫度的致敬之作。

小歐客串演出戲劇《轉過頭，我幫你擦眼淚》。（圖／踢帕娛樂提供）

這首歌作為校園劇《轉過頭，我幫你擦眼淚》的靈魂插曲，小歐除了為戲獻聲也參與演出。他笑稱初次挑戰戲劇格外興奮，雖然戲裡只是假裝彈吉他，但看著台下觀眾，彷彿回到大學時期肆意唱歌的熱血時光。這份經歷也勾起了他強烈的組團野心，更坦言自己聽團的起點正是黃宣（YELLOW）。

深受黃宣音樂中「自由度」吸引的小歐大方表示：「每次聽黃宣老師的音樂，都會不由自主地搖擺起來，希望未來能遇到屬於自己的樂團夥伴。如果有機會，真的希望能跟黃宣老師一起組團，擁有一個具備強大感染力的團隊。」

值得一提的是，這部校園劇的原聲帶陣容實力堅強，除了小歐作品外，同樣來自《大學聲》的品怡也傾情助陣。品怡去年底發行的個人專輯《Pink Hour》中，兩首動人曲目〈星光落下的時候〉與〈Breathe In〉亦被選為該劇插曲，為劇中細膩的情感流動增添層次。

