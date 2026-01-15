致敬鐵警辛勞 攜手守護鐵警健康 慶福社會福利慈善事業基金會捐贈冬季保暖衣

%E4%B8%80 35

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】財團法人慶福社會福利慈善事業基金會，自104年6月成立至今，秉持回饋社會、關懷公益的精神，於冬季寒流來臨之際，特別由董事長蘇慶福親自捐贈冬季保暖衣予鐵路警察局，向長年堅守崗位、守護交通與治安的鐵警同仁致上最高敬意，展現企業積極實踐社會責任、關懷第一線執法人員的具體行動。鐵路警察局亦特別舉辦捐贈儀式來感謝蘇董事長的無私捐贈及熱心支持警政工作。

蘇董事長在儀式中表示：「此次捐贈的保暖衣不僅具備實用功能，更象徵基金會對鐵警同仁的暖心支持與關懷，期盼在寒冷天候中，能為執勤員警增添一份溫暖與守護，讓同仁能以更健康的身心狀態，持續投入繁重且重要的警政工作。」

鐵路警察局長陳錦坤接受捐贈時致詞表示：「對於慶福社會福利慈善事業基金會的善舉表達誠摯感謝，並表示社會各界的支持與肯定，都是警察同仁持續努力的重要力量，未來將更加堅守崗位，全力維護鐵路運輸安全與民眾生命財產」。

透過此次捐贈活動，展現企業與警政單位良善互動的正向典範，也彰顯社會各界攜手合作、共同關懷公共安全的力量。特別感謝力誠實業股份有限公司董事長蘇慶福此次的捐贈，讓警察在執行任務時感受到來自社會各界的溫暖與支持，期盼未來持續凝聚社會善意，攜手共創溫暖、和諧且安全的社會環境。