致敬霍諾德！饒舌天王史努比狗狗「嗨爬台北101」 AI影片藏超大驚喜

美國徒手攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）本週日（1/25）成功挑戰徒手攀登台北101，只花91分鐘便攻頂，震撼全球，相關討論迅速在國際間發酵，不僅受到好萊塢諸多名人關注，就連美國饒舌天王史努比狗狗（Snoop Dogg）也忍不住跟上風潮，幽默致敬霍諾德的壯舉。

史努比狗狗在台灣時間27日上午在臉書分享一段AI生成的9秒短影音，只見畫面裡的他正在赤手攀爬台北101外牆，最後站上台北101頂端，還原霍諾德當天的攀登畫面。史努比狗狗發文笑說：「有人會說這是AI，我太開心了，因為我可以做到任何事！」（Some will say it’s AI. I’m having so much fun being able to do ANYTHING!!!!!）貼文上線不到半天，點閱數即突破75萬。

影片曝光後，這段AI影片也吸引大量國外網友朝聖留言，紛紛發揮創意調侃，「是鳥？是飛機？是蜘蛛人？都不是，是史努比狗狗」、「如果不是AI，那可能是你抽的讓大家產生幻覺」、「叔叔你真的嗨大了」，眼尖的台灣網友也發現，史努比狗狗登頂畫面背景中，清楚出現中華民國國旗，意外與台灣同框，立刻引發熱烈討論，不少網友興奮留言「Taiwan Loves You」、「有國旗一定要按讚」、「這AI太懂台灣人了」，而霍諾德獨攀101的活動最大推手──101董座賈永婕轉發史努比狗狗的影片時，第一時間關注的也是「哇還有國旗耶」。

霍諾德此次徒手登上508公尺高的台北101，透過Netflix全程直播，讓世界目光聚焦台灣，事實上，在101旁插滿國旗的畫面，賈永婕當天也承認「是賈董的小心機」。如今連美國饒舌天王都加入致敬行列，還意外讓台灣國旗登上國際版面，不只締造極限運動新話題，更成功讓台灣再次被全世界看見。

