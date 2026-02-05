致敬麥可傑克森！吳建豪新歌跳到凌晨6點、13度低溫爆汗

記者林政平報導／Van Ness 吳建豪醞釀三年的全新專輯《Dance Until We Die》，在 2025 年最後一天與歌迷見面。MV 請來曾與 BIGBANG、BLACKPINK 合作的導演 Han Sa-min 操刀，超強陣容為〈Dance Until We Die〉MV 注入生動生命力。〈Dance Until We Die〉MV 已於 2 月 4 日晚間 20:00 在相信音樂 YouTube 頻道首播，作為專輯首波主打 MV，更集結包含《Yahoo!奇摩名人娛樂》等 20 家媒體臉書平台共襄盛舉同步首播，一起見證吳建豪舞技淬煉之作。

〈Dance Until We Die〉的創作靈感，來自被譽為「流行樂之王」的麥可・傑克森。麥可傑克森過世當天，對吳建豪而言無疑是晴天霹靂。視麥可為偶像的他回憶：「看到消息後，不知道該怎麼宣洩心中的情緒，所以我去舞廳跳了一整晚，那天舞廳裡全都是麥可的歌，直到回到家休息時，才開始落淚。」這位巨星的殞落，讓熱愛舞蹈的吳建豪深刻體會「藝術千秋、生命一瞬」的重量，也促使他決定學習麥可傑克森對音樂與舞蹈的精神——不管如何，都要跳到最後一刻，進而誕生了這首充滿生命張力的同名主打〈Dance Until We Die〉。

既然歌曲名為〈Dance Until We Die〉，MV 自然少不了大量舞蹈畫面。拍攝從深夜一路進行到天色即將亮白的清晨六點，其中光是跳舞就持續了兩、三個小時。即便當時氣溫僅 13 度，吳建豪仍全力以赴、跳到爆汗，完整詮釋歌曲所要傳達的精神。〈Dance Until We Die〉MV 已於 2 月 4 日晚間在相信音樂 YouTube 頻道首播，而《F✦FOREVER 恆星之城》演出也將於 2026 年 3 月 12、13、14、15 日在深圳大運中心體育館登場，繼上海、成都共 8 場完售後，深圳站門票再度創下秒殺佳績，吳建豪持續在「恆星之城」的舞台上，與大家分享全新專輯的能量。

