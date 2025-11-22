致敬黃百韜暗批鄭麗文 賴清德：該緬懷為國奮戰的國軍而非共諜

11月22日是黃百韜將軍殉國紀念日，總統賴清德在臉書發文致敬。翻攝賴清德臉書。



今（11/22）天是黃百韜將軍殉國紀念日，總統賴清德在臉書發文，向在徐蚌會戰中犧牲的黃百韜致敬，他表示，當時國民黨被吳石、郭汝瑰等親共叛將滲透，導致黃百韜等55.5萬名國軍犧牲，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，似乎在針對先前出席統派舉辦的白色恐怖追思活動的國民黨主席鄭麗文。

賴清德說，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築，這為了紀念黃百韜將軍。他指出，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍，而當時國民黨被吳石、郭汝瑰等親共叛將滲透，並洩漏重要作戰資訊給敵方，導致徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。

賴清德表示，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃百韜將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，他所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。

賴清德說，回顧這段戰爭，讓他省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」

賴清德表示，在記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。

賴清德強調，現在大家能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，大家都應該珍惜。

