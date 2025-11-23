民視新聞／綜合報導

11月22日是黃百韜將軍殉國紀念日，總統賴清德在臉書表達緬懷，強調應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官兵，而不是共諜，被外界認為，暗諷祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。週日上午，鄭麗文受邀到故鄉雲林，參加健走活動，對於總統發文，也發表她的看法，另外她也證實，她是雲林的女兒，在雲林出生！

國民黨主席鄭麗文：「我們三個女人，雲林的女兒，我們女生撐起雲林的一片天。」

國民黨主席鄭麗文，自稱雲林的女兒，來到雲林口湖，參加健走活動，除了肯定縣長張麗善政績，也不忘替立委張嘉郡抬轎，勉勵她接下姑姑張麗善的棒子，參選縣長，鄭麗文上台致詞，證實她的出生地就在雲林。

致敬黃百韜! 賴總統發文"緬懷國軍而非共諜" 鄭麗文:捍衛國家都該紀念

鄭麗文說自己在口湖出生，身分證編碼是雲林開頭。（圖／民視新聞）









國民黨主席鄭麗文：「麗文是在口湖出生的孩子，所以我的身分證出生地是，台灣省雲林是雲林啦，所以從小過年過節，麗文最期待的就是，爸爸媽媽帶我回阿公阿嬤家。」

道地台灣雲林人，日前卻因為祭拜匪諜吳石惹出爭議，11月22日，是黃百韜將軍殉國紀念日，總統賴清德特別在臉書發文，強調我們應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官兵，而不是共諜。總統這篇發文就被解讀為，暗諷祭拜匪諜的國民黨主席鄭麗文。





總統賴清德發文說應該緬懷國軍英雄而不是共諜（圖／民視新聞）









國民黨主席鄭麗文：「站在第一線捍衛國家，我們所有的英雄都應該，我們不但要紀念，而且我們要繼續秉持他們的精神，來保衛我們的國家，我們不應該把國家的英雄，做為政黨鬥爭的工具。」

對於祭拜匪諜一事，鄭麗文隻字未提，就怕時事議題模糊健走活動焦點。





