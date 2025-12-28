致敬「台語歌王」文夏！小護士樂團主唱台語專輯製作內幕曝光

許霈文推出首張台語專輯《時間ê皺紋～寫予島嶼的情歌》。許霈文提供

小護士樂團主唱許霈文推出個人首張台語專輯《時間ê皺紋～寫予島嶼的情歌》，以母語為創作核心，結合文學深度與當代音樂語彙，交出一張突破台語歌既有框架的作品。

專輯邀請周星瀚跨界合作，以「時間的皺紋」為意象，描寫母親的白髮、故鄉的溪流、愛人髮絲間的光影，以及歲月在土地上刻畫的痕跡。周星瀚以詩入歌，將對親人、土地與生活的情感化為細膩而深刻的歌詞，透過許霈文層次豐富、張力十足的嗓音，真摯傳達屬於島嶼的情歌，也獻給在生活中持續打拼的人們。

許霈文新專輯邀請周星瀚跨界合作。周星瀚提供

許霈文與周星瀚相識於董事長樂團舉辦的台語歌曲創作營，彼此的創作能量一拍即合，促成此次跨界合作。專輯中〈風吹〉源自詩人即興創作的詩作，許霈文於凌晨完成譜曲，鋼琴家王乃玄以one take方式錄製，展現愛與牽絆間自由流轉的情感。開場曲〈故鄉的黃昏〉則向台語歌王文夏致敬，營造濃厚懷舊氛圍，並邀請落日飛車前鼓手張浩嘉參與編曲與錄製。

談及最具挑戰性的作品，許霈文直指〈血脈〉。這首結合史詩結構與金屬搖滾元素的作品，描寫血脈傳承與對台灣土地的敬意，特別邀來血肉果汁機鼓手陳彥文與體熊專科成員助陣，完成台語音樂中罕見的重金屬鉅作，也成為專輯最具氣勢的代表作。



