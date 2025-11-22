致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議

生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導

台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。

民眾：「什麼刑法酗酒滋事之類的啊。」

民眾：「謾罵喧鬧。」

民眾：「72條第1項第1款刑法。」

走過路過台鐵車站，看到這寫滿字的廣告，字體有大有小、有直有橫，擠在正方形的框格內，和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比。但仔細讀一讀，左看不成文、右看不成書，到底想表達什麼意思？

廣告 廣告





EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議

和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比（圖／民視新聞）





民眾：「...這我也不曉得耶。」

民眾：「不要做上面（寫）的事情。」

民眾：「請你不要在火車的裡面，做這些違法的事情，寫完一整句人家不喜歡看嘛，現在年輕人就是省略省略不是嗎。」

民眾：「沒有覺得新潮，因為字型選擇吧。」

讀不出完整的一句話，民眾評價正反兩極。有人說像極了法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系；也有人說，民眾也不會看法條，幾個大字列出重點，意思到了、宣傳目的也達到了。網路熱議，引來動漫迷趕往朝聖！原來這設計，出自於經典動漫，新世紀福音戰士。





EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議

台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全（圖／民視新聞）





1995年開播的新世紀福音戰士，以世界末日為背景，講述少年駕駛巨大生物兵器EVA，對抗神秘敵人使徒，的故事。動畫使用的EVA明朝體，深植人心。不同粗細、大小，對比明顯，全擠在一起，是它的招牌特色。

民眾：「相較於大家覺得台鐵很守舊，或是很老成這件事情的時候，它會有一個很不錯的效果。」

台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全，貼近年輕乘客，宣傳效果滿分。

原文出處：EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議

更多民視新聞報導

王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭

數度流標！鳳山車站挨批「最貴便當店」 高市府：招商非地方權責

新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名

