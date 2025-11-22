致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導
台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。
民眾：「什麼刑法酗酒滋事之類的啊。」
民眾：「謾罵喧鬧。」
民眾：「72條第1項第1款刑法。」
走過路過台鐵車站，看到這寫滿字的廣告，字體有大有小、有直有橫，擠在正方形的框格內，和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比。但仔細讀一讀，左看不成文、右看不成書，到底想表達什麼意思？
和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比（圖／民視新聞）
民眾：「...這我也不曉得耶。」
民眾：「不要做上面（寫）的事情。」
民眾：「請你不要在火車的裡面，做這些違法的事情，寫完一整句人家不喜歡看嘛，現在年輕人就是省略省略不是嗎。」
民眾：「沒有覺得新潮，因為字型選擇吧。」
讀不出完整的一句話，民眾評價正反兩極。有人說像極了法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系；也有人說，民眾也不會看法條，幾個大字列出重點，意思到了、宣傳目的也達到了。網路熱議，引來動漫迷趕往朝聖！原來這設計，出自於經典動漫，新世紀福音戰士。
台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全（圖／民視新聞）
1995年開播的新世紀福音戰士，以世界末日為背景，講述少年駕駛巨大生物兵器EVA，對抗神秘敵人使徒，的故事。動畫使用的EVA明朝體，深植人心。不同粗細、大小，對比明顯，全擠在一起，是它的招牌特色。
民眾：「相較於大家覺得台鐵很守舊，或是很老成這件事情的時候，它會有一個很不錯的效果。」
台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全，貼近年輕乘客，宣傳效果滿分。
原文出處：EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議
更多民視新聞報導
王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭
數度流標！鳳山車站挨批「最貴便當店」 高市府：招商非地方權責
新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名
其他人也在看
跆拳國手發威！醉男破壞警車還打傷警 警界蔣萬安出手制伏
台北市1名50歲楊姓男子，22日凌晨酒後行經忠孝東路四段時，竟對著警車咆哮辱罵，他不顧警員就在一旁，還伸手折彎無線電天線，警員見狀立刻上前制止，反遭楊男打成豬頭，此時擁有「警界蔣萬安」稱號的張姓警員，隨即發揮跆拳道專長，迅速將楊男壓制在地，並將人押回派出所偵訊，全案訊後依妨害公務等罪嫌移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台鋼雄鷹》黃子鵬8年就拿到FA大合約 林振賢：自律最終會進你的口袋
台鋼雄鷹21日宣布簽約FA投手黃子鵬，5年合約總值6600萬元是台灣職棒投手最大合約，冬季聯盟台灣海洋、台鋼二軍總覺練林振賢下午澄清湖球場受訪回憶，黃子鵬到Lamigo首年就出戰冬季聯盟，對於黃子鵬的自律印象深刻，「一定要自律，自律的人會堅持，一路走來、始終如一，所以可以堅持走那麼走，都沒有改變，現在FA拿到大合約，成為年輕人的表率，自律最終會進你的口袋。」TSNA ・ 1 天前
台鐵警語廣告致敬「福音戰士」 網友反應兩極
台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，以及違規違法行為對應的法條，設計風格致敬日本動畫神作「新世紀福音戰士」，引起不少動畫迷的共鳴。但也有人發文批評，這樣其實看不太懂，有點凌亂、不夠有辨識性...華視 ・ 20 小時前
網傳車廂抽菸遭車長廣播「畜牲」 台鐵回應
[NOWnews今日新聞]網傳台鐵列車長在車廂內廣播提醒在車廂內抽菸旅客「請當個人，不要當畜牲」。台鐵公司指出，公司有制定播音遵循事項，也將播音詞存入列車長的補票機PDA內，同時提醒旅客車廂抽菸會違《...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
新／王世堅嚴正聲明駁赴陸傳聞：我一直都在台灣
新／王世堅嚴正聲明駁赴陸傳聞：我一直都在台灣EBC東森新聞 ・ 10 小時前
台鐵不忍了！車廂貼「1告示牌」 超狂設計大票人讚翻：大進化
台鐵過去屢屢爆出車上衝突，台鐵近日推出新的告示，寫滿各式不法行為所觸犯的法條及刑期。在網友轉貼到Threads後引發熱議，由於致敬日本動畫《新世紀福音戰士（EVA）》的風格，深受大量民眾讚賞，不少人更表示「台鐵進化了」、「這張圖不知道闖過多少關卡」。中時新聞網 ・ 7 小時前
天冷最保暖的方式不是穿外套！醫指「這3處」最致命 很多猝死都這樣發生
由於冷空氣持續南下，氣溫繼續下降，北台灣下雨相當濕冷，入夜後，中南部氣溫進一步下降，也會感覺到冷。預估明天達到最冷時刻。你以為「冷到，打噴嚏」只是小事？ 重症醫師黃軒指出，醫生在冬天最怕的，其實是另一種——悶著來的心臟猝死風暴。氣溫一下降，你的身體會默默啟動一個「超級誤會的防禦機制」： 1、血管瞬間縮得比你前任的心還冷2、心臟為了維持血壓，被逼著跳更快、更用力3、血壓升，心跳飆，心肌耗氧量爆表 如果你剛好有：高血壓沒控好、冠心病又三高、抽菸又常熬夜、家族心臟病史、正在感冒中（病毒刺激交感神經反應更強）等，那心臟就，像被同時按下「油門＋手煞車」。過度負荷，就是猝死的開端。 冷空氣＝觸發心臟事件的隱形引爆器 多項國際研究證實：冬季天氣冷了是全年度心肌梗塞、心臟猝死的高峰期。瑞典北部一項分析 283,000 名冠心病患者的研究指出，環境溫度每下降10°C，心肌梗塞風險上升 7%。英國研究也發現，溫度越低，急性心血管死亡率顯著上升。每日平均溫度降低1°C，心肌梗死風險，累計也增加2.0%。感冒、病毒感染會使交感神經更亢進，使血管更易痙攣；換句話說，不是冷死，是冷「引爆」了，你原本就累壞的心臟，常春月刊 ・ 1 天前
基隆退休族遭詐！出發前日突喊卡「熊出沒」 旅行社竟從未訂機票
一群基隆退休人員遭遇旅遊詐騙，憤而向警方報案。這些民眾信任「耐斯旅行社」，提前繳清日本東北旅遊團費，卻在出發前一天被告知因「日本有熊出沒」而取消行程。更令人氣憤的是，旅行社不僅未退還費用，據指控甚至根本沒有訂購機票。共有26名受害者，多為退休族群，總受騙金額高達97萬5000元，受害者現已集體報案，並希望提醒其他民眾提高警覺。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心
這名旅客在社群平台發文表示，當時他正搭乘台鐵，突然聽見車廂內廣播「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲」，讓他忍不住讚嘆「第一次聽到這麼猛的廣播，給車長一萬個讚，可惜沒有錄到！」原PO也在留言區補充，雖然這樣的內容確實大快人心，也符合頗多人的想法...CTWANT ・ 19 小時前
創新界奧斯卡獎落台灣！興采RePUra™讓複合紡織品真能「回收再生」
被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）今年於11月20日在美國亞利桑那州盛大舉行，由興采集團攜手工研院共同研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」技術成功入選，讓台灣研發實力再度受到國際肯定！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
仙草花季來了 夢幻紫色花海、文創老宿舍、百年三合院嚐客家菜！桃園楊梅一日遊好療癒
仙草花季到來，桃園楊梅夢幻的仙草花海在冬日陽光下輕輕搖曳，像是把整座小鎮點綴得更加柔軟。沿著街巷走進楊梅故事園區，舊宿舍化身文創基地，咖啡香在老屋間漫漫飄散；中午到百年三合院的八方園客家餐廳品嚐古厝裡的家鄉味，順訪落羽松秘境，欣賞深秋漸層染色的靜美時刻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 17 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 22 小時前