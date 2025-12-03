致數據行銷者們：別讓數據報表被當成愚人節笑話！
對每天或是每個月分析網路行銷數據的專員們來說，好像只要到每年 4 月就會自動跳入「月」循環的相同問題。大家都知道每個月的天數並不相同，如 3 月天數比 2 月天數多出約 11 %。在數據行銷中必看的 Google Analytics 表現、Google 廣告點擊率和曝光率，也會因為每「月」的天數不同，而影響數據報表的成果。本篇翻譯自文章 <>，將帶各位來探討月份天數的不同如何影響數據分析上的差異。
「月」對數據行銷報表的三大影響
正因為一年 12 個月當中，各月份的天數、季節等因素的不同，連帶也可能會影響數據出來的結果，以下將以每年第一季為例，解釋「月」對數位行銷報表上的差異。
1. 大步向前進｜勇往直前的1月
因應國情的不同，目前國內尚未開放聖誕節假期；但對西方國家而言，耶誕假期是形同農曆新年的重大節日，所以就算 12 月是大月 (31 日)，但仍會因為放了耶誕假期而讓流量數據顯得不如預期，所以放完耶誕假期過後的 1 月，經由大家的勇往直前努力衝刺，數據表現也就會強勢回歸，將數據拉回預期中的理想值。
2. 小月的煩惱｜後繼無力的2月
每年 2 月是天數最短的一個月，以數據行銷角度來看，流量會下降是很正常的。不過眼看著下降的數據，總是會讓人感到心慌慌。這時我們就需要來思考一下，是不是 2 月的「天數問題」造成數據下降？或是 1 月數據表現太過優異而顯得 2 月表現不理想？且在臺灣 2 月可能還會遇到春節假期，連假+小月的影響下，數據流量低迷不也是正常不過的事？！
3. 進步笑開懷｜突飛猛進的3月
當度過了士氣低迷的 2 月後，迎接而來的是令人期待的 3 月。3 月既是大月又沒有額外的假期，對行銷人來說，也就意味著將有漂亮且優秀的數據報表表現。而這突飛猛進的數據進步，也可說是依據前兩個月的數據回彈，並可藉此取代掉「天數」問題的探討。
數據報表中「箭頭」對數據行銷的影響
科技日新月異，如果期望數據表現都能如預期的穩定成長，那麼在追蹤期間的任何決定都會影響其表現的關鍵。而這些重要數據的表現方式，也會隨著購買新行銷工具或是時間變動而產生不同的影響。所以每一位數據行銷者，無論是要報告活動結果或是網站數據，都必須具備新的報告方式，讓大家都可以清楚明白「事情」的發展。
現有數據報表的表現方式主要有兩種，分別是 和 ，這兩者都有建立數據報表的功能，並透過自動發送 e-mail 等方式傳達給使用者，不過人們總期待可以有更一目瞭然的方式，讓數據報表更加簡易閱讀。故衍生出表示數據上升的「紅箭頭」與數據下降的「綠箭頭」，藉由這兩種不同顏色的「箭頭」，讓人可以一眼抓住重點。
對公司而言，無論是合約進度、日程表甚至是年度預算等數據報告，以「月」為單位的計算較有一致性，但是對於監測網站流量來說，以「月」為單位本身就是不一致的測量標準，所以想要正確的數據報表，無論是瀏覽報表還是提交表單，都需要以一段長時間範圍當作基準點，才會比較準確！
使用 5 大方法解決數據報表不一致的問題
當「月」的問題仍無法獲得解決，也無法改變每個月底的數據報告，還有什麼可以改變呢？首先，必須要瞭解到任何因素都可能被隱藏，故會有放大數據的差異而影響到實際表現。以 2 月為例，如果想要彌補天數少的問題，就要思考如何在 Google AdWords 上做點變化，或是在部落格發布文章、舉辦活動、參展等來幫助流量的成長。
最好解決「月」問題的方法，就是改變數據報表的呈現方式——簡化你的數據報告。數據行銷者需具備製作好的數據報表，讓讀者可輕鬆閱讀報表內容，並可輕易發現問題所在，以便即時討論並解決問題。所以擁有一份讓人一眼望穿的報告技能，是重要的數據行銷能力。
1. 讓數據報告更好懂，請解釋來龍去脈
想要讓數據報表更淺顯易懂，最好的方式就是將數據報表備註的一目瞭然。在數據旁邊解釋本月數據上升或下降的可能原因與成果，並將「why」與「what」巧妙串聯進數據報表中，讓報表更清楚明瞭。而在 中，幾乎所有的數據報表都插入文字方塊，並新增描述，讓人可輕鬆閱讀報表。
2. 善用日期範圍，選對區間不煩惱
Google Analytics 提供了與「前期」比較的功能，能夠記憶你所選取的日期天數，並往回推相同天數後，再將這兩區間的數據差異比較出來。但當你想要比較月報表時，也要將不同的日期範圍造成的差異納入考量。也可考慮將報表改為四週一次，代替每月一次，取代天數差異問題，並跳脫以月為單位的思考模式。
3. 年份的比較，整年數據也不擔心
想要一份更精確更一致的的數據報表，那就可以用「年」當作數據對比。比較不同年的相同月份，並將設定天數維持一致，這樣才能得到更精確的對比數據。
4. 運用不同的指標，讓數據更精準
當查詢數據報表時，會發現過多的工作天數將會影響其跳出率、工作階段等數據表現。所以如果想要一份精確的報表，或許將工作日與非工作日納入每月的比率考量，甚至建立一份新的計算基礎、衡量指標等等會比較好。
若要讓數據報表可以有更多指標，那就要到 Google Analytics 目標追蹤、電子商務報告等重要功能中設定。或許會因為天數的關係，而讓網站流量、廣告觸及率看似上升，但最理想的狀態卻是讓兩者的數據並排於底層。
5. 運用不同的數據報表，解決問題
想要解決關於「月」的問題，就要靈活運用 Google Analytics，並結合不同的數據移動平均線。你所選取的時間趨勢中，將會大大降低月份而導致的數據問題！
想要正確的解決數據報表的問題，就要深入了解數據上升或下降的原因，並用淺顯易懂的方式表達，與持續追蹤報表其精確性，即可完美的解決數據上的差異。並加以善用 Google Analytics 的所有功能，強化其報表準確性。
透過以上的解釋，相信對於以數據分析為基礎的行銷人來說，產出一份精準的數據報表，再也不會是夢想！想了解更多有關於數據分析知識與文章？馬上，隨時收到最新的行銷知識！
關於阿物科技
awoo Intelligence 阿物科技是以 AI 驅動的 MarTech 在地新創，擁有近 20 年 SEO 經驗，為台灣 SEO 及 MarTech 服務領航者，因應市場趨勢及需求，結合百億跨產業 SEO 關鍵字資料庫與 AI 人工智慧，自動萃取商品標籤，首創以產品為中心的全通路 AI 行銷自動化 MarTech Solution，深度了解消費者意圖的 AI 預測模型， 以 SaaS 模式涵蓋流量獲取、轉換優化、數據加值等應用，協助零售與電商打造全通路無縫接軌的超個人化用戶體驗。阿物科技服務超過 16,000 名企業用戶，致力協助客戶達成商業目標，目前於嘉義、台北、高雄、大阪、東京皆設有營運據點，如需更多資訊，請至，也歡迎來信至 hello@awoo.ai 或來電 (02) 8712-1128。
其他人也在看
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 5 小時前 ・ 393
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 31
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 242
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 398
被爆當高志綱小三！ 林倪安闖東蛋「劈腿拍照」引發爭議
中職統一獅教練團成員高志綱日前被爆婚外情，對象正是一名女網紅林倪安，而林倪安過去的爭議也再次被挖出來討論，像是在去年年底世界棒球12強賽，中華隊奪冠後，她卻以「非眷屬」身分進入球場內劈腿擺拍，還高調將照片釘選在IG主頁，當時就引發球迷質疑。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 169
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 3
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 6 小時前 ・ 36
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 24
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 49
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 147
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
香港大火…吳宗憲賠大錢緊急取消澳門演唱會！親吐背後原因
原訂於12月27日在澳門舉行的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」本週突然無預警取消，引發大批粉絲錯愕。天王吳宗憲（憲哥）接受三立新聞網訪問也親自證實消息，並坦言延期背後原因，是因為近日香港重大火災造成嚴重死傷，基於尊重與哀悼，認為此時不宜舉辦歡樂性質活動。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 15
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 145
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 21
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前 ・ 33
中職》戰力外「搶手貨」又一人？傳馬鋼吸引複數球隊、兄弟亦盼簽回
各隊60人保留名單公告後，部分戰力外選手已找到新東家，新球季在新舞臺力拚生涯。繼劉時豪、賴智垣轉戰台鋼雄鷹，而林書逸有望和富邦悍將簽約後，中信兄弟名單外的內野手馬鋼，據傳也有不只一支球隊探詢。馬鋼於2020年選秀會第3輪就被中信兄弟選進，以320萬新台幣、60萬激勵獎金的合約條件入隊。加盟近6年，馬自由時報 ・ 4 小時前 ・ 5