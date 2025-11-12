致新估第4季營收季減1.9% 威鋒今年恐衰退

（中央社記者張建中台北12日電）電源管理晶片廠致新董事長吳錦川今天表示，第4季為傳統營運淡季，預期季營收將滑落到新台幣20億至21.5億元，較第3季減少約1.9%，毛利率可望回升。快速傳輸介面晶片廠威鋒預期，今年營收恐較去年衰退。

致新和威鋒下午召開法人說明會，說明第3季營運結果及未來營運展望。致新第3季營收22.15億元，季減約1.46%，主要受電腦相關業績下滑影響。

吳錦川指出，因庫存回沖減少，以及產品組合變化影響，致新第3季毛利率滑落至35%，較第2季下滑6個百分點。

致新第3季營業利益3.53億元，季減33.57%，在業外收益好轉下，歸屬母公司淨利攀升至3.89億元，季增22.95%，每股純益4.54元；累計前3季歸屬母公司淨利11.19億元，每股純益13.05元。

展望未來，吳錦川說，第4季為傳統營運淡季，季營收將滑落到20億至21.5億元，約季減1.9%。由此推估，致新今年總營收將達86.2億至87.7億元，年增4.45%至6.27%。

吳錦川表示，第4季毛利率可望回升，將落在36%至40%水準。明年營運展望則不明朗，除美國經濟局勢外，還有關稅等變數。

威鋒第3季因品牌客戶已預先拉貨儲備庫存，市場需求疲軟，季營收降至低點，約3.27億元，季減23%，毛利率49%，較第2季揚升5個百分點，歸屬母公司淨利998萬元，季減58%，每股純益0.14元。

威鋒累計前3季營收11.48億元，年減14%，毛利率49%，歸屬母公司淨利4982萬元，年減62%，每股純益0.71元。

威鋒表示，來自台灣及中國的競爭壓力巨大，其中，中國IC設計廠如雨後春筍出現，政府對研發、投片及稅務強力支持，使得產品價格壓力比過去嚴峻。

威鋒指出，2025年電腦市況不如預期，僅個位數成長，威鋒今年營收恐較去年衰退，明年在新世代產品推出及拓展新應用，業績可望好轉，有機會成長2位數水準。（編輯：張均懋）1141112