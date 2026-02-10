致新第1季營收看增 智原估季減10%

（中央社記者張建中新竹10日電）電源管理晶片廠致新及IC設計服務廠智原第1季營運展望不同調。致新預期，第1季營收可望攀升到新台幣21億至22.5億元。智原預估，第1季營收恐將季減10%。

致新和智原下午召開線上法人說明會，致新公布2025年第4季營運結果。單季營收20.44億元，季減7.7%，隨著產品組合變化，毛利率回升至38%，較第3季揚升3個百分點，歸屬母公司淨利4.04億元，季增3.8%，每股純益4.72元；2025年每股純益17.76元。

廣告 廣告

展望未來，致新董事長吳錦川預期，2026年第1季營收將約21億至22.5億元，毛利率約36%至40%。中國同業過去報價一路走低，不過，目前已有漲價的傳聞。

吳錦川說，電源管理晶片的需求持續上升，成熟製程的8吋晶圓廠產能沒有增加，德儀（TI）持續增加用12吋晶圓廠生產電源管理晶片。至於記憶體漲價對於電腦及手機需求影響難以預測。

智原2025年第4季營收受量產業務下滑影響，季營收滑落至28.08億元，季減13.2%，其中，客戶委託設計業務營收9.31億元，創下歷史新高。毛利率42.2%，較第3季揚升9個百分點，歸屬母公司淨利2.08億元，季增36.8%，每股純益0.8元。

智原2025年總營收179.93億元，年增62.6%，客戶委託設計業務營收達22.88億元，創下歷史新高，毛利率27%，下滑18.7個百分點，歸屬母公司淨利7.3億元，減少29.8%，每股純益2.81元。

展望未來，智原預期，2026年第1季營收恐將季減10%，矽智財（IP）業務可望較2025年第4季成長，客戶委託設計及量產業務則將下滑，毛利率將約45%。（編輯：楊蘭軒）1150210