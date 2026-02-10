致新董事長：首季營收季增2.7-10％ 記憶體漲價對PC手機影響難測

致新董事長吳錦川。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕電源管理IC廠致新(8081)今日召開線上法說會，致新董事長吳錦川表示，記憶體漲價對於PC與手機的影響不好預測，主要是PC與手機向來有不同記憶體容量的機種，過往記憶體漲價時，低容量機種銷量就會增加，總銷量不見得會下降，預估首季合併營收介於21-22.5億元之間，季增2.7-10.0%，毛利率介於36至40%，營利率介於16至20%之間。

致新去年第四季合併營收為20.44億元，季減7.73%、年增3.42%，因產品組合優化，單季毛利率為38%，季增3個百分點，年增1個百分點，歸屬母公司稅後淨利為4.04億元，季增3.79%、年增7.42%，每股盈餘為4.72元，累計去年每股盈餘17.76元，僅較前年17.79元。

針對記憶體缺貨、漲價恐影響終端PC與手機需求，吳錦川分析，記憶體主要應用於AI伺服器的HBM(高頻寬記憶體)、應用於伺服器的DDR5、應用於PC的Client DDR4/5及LPDDR5，應用於智慧型手機的LPDDR5，因AI伺服器需求大增，影響記憶體供給，目前台積電(2330)新增的產能比三大記憶體廠還快，新廠生產的HBM需要經過輝達認證才能量產，時程拖更久，基於獲利優先，記憶體廠產能優先滿足HBM，再來才是DDR5，最後

剩下的產能做Client DDR5、 LPDDR5，Client DDR5與LPDDR5的需求具價格彈性，PC及手機一直有不同記憶體容量的機種，過往記憶體漲價時，低容量機種銷量就會增加，總銷量不見得會下降。

吳錦川表示，電源管理IC的需求持續上升，成熟製程的8吋晶圓廠產能並未增加，國際大廠TI(德儀)、 ADI(亞德諾)持續增加用12吋晶圓廠生產電源管理IC，致新鎖定車用、工業用、伺服器相關領域，雖業績貢獻速度較慢，但穩定成長，致新持續增加研發人力和經費，開發新產品、拓展新客戶，做好「千金散盡還復來」的準備。

