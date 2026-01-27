致死率最高達75% 印度「立百病毒」爆發亞洲機場繃緊神經強化篩驗

印度西孟加拉出現立百病毒疫情，迄今已有5例確診、超過百人遭隔離，圖為泰國一座機場內，已有防疫人員進駐，嚴格把關。（美聯社）



近期印度西孟加拉邦一帶，發生「立百病毒」爆發疫情，由於該病毒致死率介於40%至75%，因此部分亞洲地區的機場，以及與印度接壤的國家紛紛繃緊神經，強化入境人士篩驗作業，避免病毒突破國境，對民眾健康構成嚴重威脅。

英國廣播公司（BBC）指出，印度西孟加拉邦（West Bengal）在本月初傳出有5名醫護人員感染立百病毒（Nipah virus），且其中1人情況危急，目前則已經有110名曾經有接觸史的人士被隔離；根據我國衛服部疾管署資訊，該病毒目前並無任何獲核准的特效治療藥物或疫苗，且致死率介於40%至75%之間，不過雖然包括孟加拉、印度以及鄰近區域有持續發生的風險，但全球流行的風險仍屬低度，且台灣迄今亦未出現確診病例。

立百病毒是什麼 感染會出現哪些症狀

立百病毒的自然宿主為果蝠，且可透過包括豬、馬、羊、貓、狗等動物傳染給人類，潛伏期約在4天至14天之間，初期症狀可能包括了發燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐以及喉嚨痛等等，且有部分患者可能進一步出現嗜睡、意識改變或是肺炎的症狀，且嚴重時可能引發腦炎，導致患者喪命，不過也有可能屬於「無症狀感染」，並不會出現任何異常。

根據我國衛福部疾管署資訊，立百病毒的傳播途徑包括動物傳人、食物傳播以及人傳人三類，人類大部分是因為接觸了感染的豬隻，或是經由呼吸道飛沫、接觸生病動物口鼻分泌物而染疫；此外，人類若食用了遭帶原果蝠尿液或唾液污染的水果，也可能感染病毒，人類患者的體液、分泌物或是排泄物，也可能成為病毒散播的途徑。

過往立百病毒爆發紀錄

報導指出，立百病毒在1998年，首度在馬來西亞的養豬戶之中發生，之後疫情蔓延至新加坡，該次疫情的擴散導致超過100人死亡，並有約100萬頭豬隻遭到撲殺，使發生疫情地區的農業與畜牧業蒙受嚴重損失，病毒也因此以最早被發現的村莊命名。

近年來，孟加拉多次遭受該病毒肆虐所苦，自從2001年以來，累計有超過百人因為感染立百病毒喪命，印度西孟加拉邦則在2001年以及2007年都出現疫情；此外，印度南部的喀拉拉邦（Kerala）長年來也是立百病毒侵襲的主要區域，在2018年時，該邦出現了19例確診病例，其中有17例死亡，在2023年則出現6例，其中有2例喪生。

立百病毒威脅不可小覷 泰國、尼泊爾與台灣都提高警覺

截至上週為止，印度已出現5例確診病例，且全數與西孟加拉邦巴拉薩特市（Barasat）一處私人醫療機構有關，當地媒體表示目前有2名護理師正在加護病房接受治療，且其中1人情況「非常危急」。

雖然在印度以外區域尚未出現病例報告，但許多國家已開始繃緊神經，泰國在25日開始在曼谷、普吉島3座有來自西孟加拉航班的國際機場，對入境旅客進行篩驗，且旅客也必須提交健康無虞的聲明書；尼泊爾則開始對首都加德滿都國際機場，以及其他經由陸路交通入境的旅客進行篩驗。

此外，台灣衛生單位也預計在3月開始，將立百病毒列為第五類法定傳染病，提升系統預警，以及民眾防疫的能力。

