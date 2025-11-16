致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診
衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg viruses）疫情，目前至少已發現9例病例。馬爾堡病毒與伊波拉病毒（Ebola viruses）造成的疾病性質很像，同屬高度出血性疾病，致死率最高可達80%。
非洲疾管中心指出，衣索比亞官員本周通報疑似出血性病毒案例後，國家參考實驗室迅速進行檢測，並於15日正式確認為馬爾堡病毒。世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在14日證實，南部地區已偵測到至少9起病例。
馬爾堡病毒是已知最致命的病原體之一，症狀包括嚴重出血、發燒、嘔吐與腹瀉，潛伏期長達21天。與伊波拉相同，病毒透過接觸體液傳播，致死率介於25%至80%。
非洲疾管中心表示，初步分析顯示，病毒株與過去在東非發現的類型相似。衣索比亞衛生當局已在位於南部的金卡（Jinka）地區，採取快速措施確認疫情並展開圍堵。
目前尚無核准的馬爾堡病毒疫苗或抗病毒治療，但口服或靜脈補液及針對症狀的支持性療法能提高患者存活率。
今年1月，坦尚尼亞爆發馬爾堡疫情曾造成10人死亡，官方於3月宣布疫情結束。盧安達也在2024年底成功撲滅該國首起馬爾堡疫情，當時造成15人死亡。
更多udn報導
全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝
普發1萬釀親子戰爭 孩為錢扭打父母｢鬧上警局喊告｣
日本1餐廳只有男生去 大阪女驚：在台灣完全不一樣
｢車銅優｣來了！車銀優親弟正臉照被嫌普：哥哥光環太強
其他人也在看
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 10 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比藥物還有效！研究揭「1蔬菜汁」讓人生髮：2週就見效
許多人苦於落髮困擾，皮膚科醫師柯傅桓表示，落髮不只是外觀問題，許多患者因髮量少或禿頭而自卑、憂鬱，目前雖有藥物，仍副作用讓人卻步，一項研究發現，廚房常見的洋蔥，竟是治療落髮的天然良藥，男性效果尤佳，僅2週就看到初步效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 1 天前
花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控
到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！ 針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從健康2.0 ・ 22 小時前
「用隔夜飯炒飯」吃完險喪命！男子送醫呼吸困難休克 醫警告：再加熱也殺不死細菌
浙江省杭州市近日出現一起罕見的食物中毒案例，一名姚姓男子（化名）吃下用冰箱存放2天的剩飯炒成的炒飯後，突然出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，送醫時更已休克。所幸經搶救後脫離險境，院方診斷為由「蠟樣芽孢桿菌」感染引起的「炒飯症候群」。姊妹淘 ・ 1 天前
「40歲以下暴增25%」！糖尿病年輕化 營養師曝「4類人」最該警覺
年輕族群小心「糖化」加劇！「世界糖尿病日」剛過，現代人隨著工作繁忙、生活型態改變、外食比例攀升，血糖失衡成為現代人日常中潛藏的健康警訊；營養師表示，有效的血糖控制並非一味節食，而是建立在科學均衡的飲食策略上，若能做好均衡飲食、規律用餐、監測觀察等三雃則，不僅可以穩定血糖波動，更提升個人整體健康，遠離糖尿病威脅。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅醫師蒼藍鴿告別眼鏡！不是近視雷射手術 用這招雙眼視力變1.5
網紅醫師蒼藍鴿近日接受新式植入式隱形眼鏡手術，他分享，從原本近視約400度、散光50度，術後隔天視力就恢復到1.2、雙眼1.5，可以如常上診工作，終於告別眼鏡人生。 蒼藍鴿戴眼鏡拍片困擾多 蒼健康2.0 ・ 1 天前
神經為何會失調？這１件事是關鍵！學會2技巧，不怕自律神經失調
嚴格來說，自律神經失調並不是一種疾病，主要是因為神經系統裡的交感與副交感神經失衡，因而誘發身體出現各種不適，進而影響生活品質。臨床心理師李偉康指出，簡言之，身體的自律神經系統就像一座蹺蹺板，一旦其中一端的交感神經過於發達，另一端的副交感神經沒被活化，就會出現所謂的自律神經失調。 其實原因不難理解，李偉康解釋，當我們早上醒來開始活動或工作，就是交感神經活化的時間，讓身體處於戰鬥的狀態，準備把最大的能量，拿來應付白天的各種活動。這時，心跳和呼吸會變快、腸胃蠕動就會減慢、肌肉會比較緊繃，膀胱也會跟著收縮，為的就是讓身體處在一個活動的狀態下。 反之，當晚上休息時，就該換副交感神經上場，身體會進入一種休息放鬆的模式，讓腸胃開始消化蠕動、心跳呼吸變緩、肌肉和膀胱隨之放鬆。「問題是，現在的生活節奏與各種壓力，可能已經不分白天和黑夜，尤其是得加班、熬夜工作的人，或是因為科技發達，讓看不見的工作緊箍咒以及社群人際壓力，可能24小時都如影隨形的情況下，造成許多人連在晚上的休息時間，都處於高焦慮、高緊繃的交感神經亢奮狀態中，長期下來，自然就會出現各種不適。」李偉康解釋。 失調現象年輕化， 誘發多種病症許多有常春月刊 ・ 21 小時前
日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆
日本近期流感病例大增，讓不少準備赴日旅遊的民眾相當緊張。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，在海外染上流感時，旅客往往因語言、醫療制度不熟悉而更難及時就醫，尤其是長者、幼童、孕婦及慢性病族群，更可能因延誤處置而提高重症風險。他強調，若抵達當地的前兩天就出現不適，切勿硬撐行程，應立刻就醫。聯合新聞網 ・ 8 小時前
腳麻刺痛竟非椎間盤突出！OL長期「暴食」B群 醫：維生素變慢性神經毒
現代人追求健康，大量攝取保健食品已成為日常，然而，錯誤的劑量與迷思，可能將原本「神經營養」的好幫手，轉化成毒害身體的「健康殺手」。中醫師徐國峰近期分享了一個令人震驚的臨床案例：一名長期腳麻、刺痛的A小姐，遍尋骨科、復健科未果，最終發現元凶竟是她每天補充的高劑量維生素B群，導致罕見的功能性神經病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被誤會最深的「3大食材」冤案！營養師揭真相 肉雞沒打針啦
許多民眾在挑選食材時，常因網路流傳的片面資訊而對健康食物產生誤解。從橄欖油、肉雞到豆製品，這些日常常見的食材，其實都背負了「不必要的罪名」。營養師徐慈家指出，只要掌握正確烹調方式與攝取原則，不但能安心享用，還能發揮保健功效。 橄欖油不只能涼拌 高溫烹調同樣安全 市面上許多人認為橄欖油只能用於涼拌，否則加熱後容易變質產生有害物質。徐慈家營養師表示，其實這是長期被誤傳的觀念。橄欖油的發煙點可達攝氏190至200度，而日常家庭烹飪如炒菜、煎、炸等溫度多介於120至180度之間，仍在安全範圍內。橄欖油主要成分為單元不飽和脂肪酸（Omega-9），同時含有天然抗氧化多酚與維生素E，可幫助減少氧化壓力、維持血管彈性。相較於動物性油脂，橄欖油能有效降低低密度膽固醇（LDL），有助於心血管保健。徐慈家營養師建議，日常烹飪可依料理需求選擇不同等級的橄欖油，初榨橄欖油適合涼拌或低溫煎炒，精製橄欖油則可安心用於高溫烹調。 肉雞無生長激素問題 炸雞風險在高溫油脂 網路上流傳「肉雞為了長得快被注射生長激素」的說法，長期引起消費者疑慮。徐慈家營養師解釋，實際上，這項指控並不符合現代養殖實況。生長激素藥劑價格高昂、常春月刊 ・ 14 小時前
東京流感爆發！醫示警「落地2天內最危險」：90%出發前就有症狀
又到了流感流行季節，日本東京都政府13日發布季節性流感疫情警報，稱「病毒已達到警戒級別」，讓許多哈日族人心惶惶。今（15）日，醫師黃軒表示，在海外得流感往往會比想像中更加嚴重，統計指出有90%國外住院的流感者，在出國之前都早已有症狀，所以千萬不要硬撐，尤其是剛落地前兩天一定要特別注意，很多人都是「第一天還好好的，第二天突然變重症」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
手腳冰冷被稱「現代林黛玉」？她靠藥膳調理改善體質
38歲上班族吳小姐因體力差、手腳冰冷，自小被同學戲稱為「現代林黛玉」。去年冬天就醫後，透過中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診時表示手腳已變得溫暖，體力也明顯改善，直呼立冬補冬確實有助於改善身體狀況。中天新聞網 ・ 17 小時前
他腰痛一年多痛到睡不著 脊椎長滿「痛風石」竟是元凶
一名49歲張姓男子長期受腰痛與右腳麻痛困擾，尤其夜間常因劇痛無法入睡，就醫診斷為第五節腰椎椎弓骨折合併脊椎解離，手術中意外發現脊椎關節內布滿痛風石，這正是造成異常劇痛的元凶。中天新聞網 ・ 13 小時前
恆春海鮮餐廳「招牌河豚皮」惹禍？9人就醫疑食物中毒
台南某公司140人南下恆春員工旅遊，卻有9人在食用當地海鮮餐廳的合菜後陸續出現嘔吐、腹瀉症狀，緊急送往恆春基督教醫院就醫。屏東縣衛生局已接獲通報，將針對疑似導致食物中毒的「招牌河豚皮」進行調查。中天新聞網 ・ 19 小時前
為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」
賴清德總統上任後，積極推動「健康台灣」國家願景，台大醫院今舉辦「健康台灣深耕論壇」，特別邀請賴總統蒞臨致詞。賴總統致詞時...聯合新聞網 ・ 8 小時前
只看BMI認胖瘦？大谷翔平也變胖子 醫曝「它」才是健康關鍵
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衡量自身是胖是瘦，如果只看BMI一項指標，小心不準！國內醫師舉美國職棒球星大谷翔平為例，投手、打者兼具「二刀流」的他，單看身高193公分，體重約95公斤，照BMI（身體質量指數）來算，25.5屬於「過重」範圍，但相信沒有人會說他胖，只會說他非常強壯，因此，真正影響健康的關鍵，不在體重數字或是BMI，而是「體脂肪」。 ...匯流新聞網 ・ 1 天前
營養師揭十大補鈣食物排行！黑芝麻、小魚乾、地瓜葉都是骨本救星
「很多人以為大骨湯是補鈣的好幫手，但一碗湯的鈣含量約是10毫克，若要達到成人鈣質每日建議攝取量，每天至少要喝100碗！」營養師程涵宇笑說，其實補鈣並沒有想像中困難，只要挑對食物，就能輕鬆補鈣、天天存骨本。 第一名：鮮乳（乳製品） 2005美國飲食指南（DGAC）指出，乳製品攝取量與骨礦物質含ｶq或骨質密度數據有顯著的正相關性。而鮮乳是眾所皆知的補鈣聖品，一杯約240 ml的鮮乳就含有250～299毫克的鈣，程涵宇建議，每日可飲用2杯鮮乳，早晚各一杯，即可達每日所需鈣質的50%，但須盡量避免含糖的調味乳，以免糖分攝取過多，造成身體額外負擔。此外，若有乳糖不耐症問題的民眾，可以選擇乳糖已被乳酸菌消化一大半的優酪乳或優格，降低腹瀉發生的機率。 第二名：起司（乳製品） 說到起司，大部分的人應該會馬上聯想到它的高熱量，但其實它也含有豐富的鈣質，且起司的乳糖含量較低，乳糖不耐症的朋友也能放心食用。20公克起司約含有150毫克的鈣，可以搭配吐司當早餐，或是加入沙拉、玉米濃湯等料理增添風味。 民眾在採買時，儘量選擇無過度加工的天然起司，但要注意天然起司製品也比較容易發霉，建議購買小包裝，開封後儘速食用常春月刊 ・ 1 天前