致死率最高20%！「老人殺手」IPD爆347例 疾管署示警5年新高 15

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

有「老人殺手」之稱，對年長者及免疫力低下族群殺傷力強的「侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）」，去年確診創5年新高！疾管署今（13）日公布2025年共累計347例IPD確定病例，為近5年來最高，背後最大原因仍然是新冠疫情結束之後的免疫負債效應；疾管署也宣布，自1月15日起開放新肺炎鏈球菌疫苗接種，全國共約2800家醫療院所提供接種疫苗服務。

疾管署最新監測資料顯示，2025年國內共累計347例IPD確定病例，其中36例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占4成為多。

廣告 廣告

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，2025年的IPD確定病例增加，主要原因仍是新冠疫情期間防護嚴格、感染降少的免疫負債效應，才讓感染人數在疫情結束之後，又出現大幅上升的現象。而IPD對年長者及免疫力低下族群的殺傷力極強，致死率可高達20%，且一旦感染就算痊癒也可能留下腦膜炎、慢性神經炎等後遺症，因此，接種疫苗是最重要的預防方式。

邱政洵說，國內推動肺炎鏈球菌疫苗接種政策以來，表現最好的就是幼兒族群，但成人施打率還有提升的空間，才有希望達到良好的群體保護力。

疾管署發言人林明誠說，雖然去年IPD確定病例上升，但死亡人數為36例，相較於前年的39例，死亡個案並沒有增加，得歸功於公費疫苗接種達150多萬劑，提供了相當保護力，不然死亡人數可能還會更多。

林明誠坦言，目前65歲以上民眾接種率還不理想，目前65歲以上人口約450萬人，完整接種肺炎鏈球菌疫苗者為157.4萬人，接種率約為33.5%，還有進一步提升的空間。

疾管署是從今年起，分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗（20價）取代原本要打2劑疫苗（13價及23價各1劑）接種，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，打一劑即有完整免疫保護力。

疾管署強調，依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險，請符合資格民眾備妥健保卡前往接種，如為55至64歲原住民及19至64歲IPD高風險對象，並請檢具相關身分證明資料前往，原住民請攜帶具有身分證明註記之戶口名簿/戶籍謄本，IPD高風險對象請準備相關診斷書等佐證資料，或由醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

疾管署公布成人公費肺鏈疫苗對象共計3類「65歲(含)以上長者；55-64歲原住民；19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象（指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者）」。上述3類公費對象且符合下列三種情形任一者，即可於1月15日起前往接種合約醫療院所接種一劑公費新肺鏈疫苗：

(1)從未接種過肺鏈疫苗者。

(2)僅接種過23價疫苗且已滿1年者。

(3)為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年者。

其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段（預估115年年中後）全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

流感增23重症3死 30歲肥胖男「一般感冒變高燒、胸痛」已敗血症！

流感升溫！破9萬人染病「急診開始多了」 疾管署曝最高峰時間點

【文章轉載請註明出處】