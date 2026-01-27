致死率最高75%！立百病毒10大Q&A防疫全攻略

▲立百病毒簡介。（圖／疾管署提供）

[NOWnews今日新聞] 近期印度出現立百病毒疫情，泰國祭出機場港埠管理，國人食用生鮮椰棗樹汁必須留意，就連芒果也要注意是否被蝙蝠咬過。究竟什麼是立百病毒，有什麼症狀要留意，平常生活中有什麼可以防範之處？NOWNEWS整理十大立百病毒Q&A，帶您一次了解。

Q1：什麼是立百病毒？

立百病毒 （NiV）為副黏液病毒科，亨尼帕病毒屬。目前立百病毒可分為兩大病毒株，分別為馬來西亞株（NiV-M）與孟加拉株（NiV-B）。1998年立百病毒在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情，近年病例主要發生在孟加拉及印度。

Q2：目前的流行地區有哪些？

孟加拉及印度疫情有季節性，多發生在12月至隔年5月，但孟加拉去年8月首次在南部波拉島檢測到感染病例後，疫情有從季節性向全年化、從局部向全國擴散的趨勢。

孟加拉已有超過一半縣曾記錄過感染病例

印度疫情則原先集中於南部喀拉拉州，近期多發生在東部的西孟加拉州，截至1月25日累積報告5例確定病例，其中2例病況嚴重。

Q3：立百病毒如何傳播？

立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為

動物傳人：直接接觸病豬、

食物傳播：食用受果蝠（狐蝠屬）尿液或唾液污染的食品

人傳人：密切接觸病患的血液、體液或呼吸道分泌物。

Q4：感染後的症狀有哪些？

立百病毒臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

Q5：致死率多高？目前有藥物治療嗎？

世界衛生組織（WHO）資料顯示致死率約40%至75%；立百病毒感染症迄今全球累計超過750例確診病例。目前並無核准藥物或疫苗，實驗性療法使用猿猴動物實驗可能可預防立百病毒的「瑞德西韋」，以及治療C肝的「雷巴威林」。

Q6：印度感染狀況？

疾管署署長羅一鈞說，印度立百病毒感染追溯至去年12月，因為護理人員曾經照顧過一名55歲女性，有出現疑症狀後死亡。生前曾生飲椰棗樹汁，經過疫調採檢蝙蝠跟椰棗樹汁後發現，9隻蝙蝠有1隻驗到抗體，椰棗則都是陰性，懷疑傳染途徑是經由蝙蝠跟椰棗，並由個案帶進醫院；醫院目前沒有其他死亡個案。

Q7： 各國的防疫對策為何？

現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病的國家，包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國。

廣告 廣告

泰國在國際機場實施防疫篩查措施，普吉國際機場已加強對來自印度旅客的健康監測後素萬那普機場與廊曼機場也在近日開始針對西孟加拉邦入境旅客進行專項篩查。相關措施包括體溫檢測、症狀評估與健康問詢，一旦發現異常，將立即轉交衛生單位處理。

Q8：我國目前的管理規劃與疫情狀況？

衛福部疾管署自2000年起即已建置立百病毒檢測能力並與農業部共同透過多元管道監測。「立百病毒腦炎」自2012年起已由農委會（現為農業部）列為乙類動物傳染病，疾管署則自2018年起將立百病毒感染症列為「重點監視項目」以加強病例監測，迄今均無國內確診人類或動物病例。

疾管署在去年9月規劃納入法定傳染病，16日預告將「立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）」列為第五類法定傳染病，27日發布致醫界通函醒醫師詢問旅遊史，預計3月中正式列入法定傳染病，以加強系統預警、因應未來可能疫情。目前暫時無規劃提升旅遊警戒或是邊境管制。

在預告期間，醫師如發現住院病人具立百病毒感染症流行地區的旅遊史，且有發燒、抽搐、腦部影像學檢查異常等腦病變症狀，合併腦病變或運動失調，在排除其他病毒性腦炎診斷後，可於傳染病通報系統（NIDRS）之「重點監視項目」項下通報「立百病毒感染症」並採檢送驗。

Q9：我國疫情狀況？

國內目前尚無確定病例。

Q10：日常生活中該如何預防？

民眾飲用生鮮椰棗樹汁必須留意，因農民割傷椰棗樹幹採集樹汁的過程被帶立百病毒的果蝠污染，其他如芒果等果皮較軟的時候也有風險，容易被蝙蝠啃咬。

疾管署提醒，只要飲用、食用被果蝠污染的食物或飲料就有感染的風險，旅遊在外，還是以熟食、熱食較安心，不只避免感染立百病毒，也可以降低許多食媒傳染病的風險。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

立百病毒警戒升溫！台灣、尼泊爾、泰國同步強化機場防疫

立百病毒將列第五類法定傳染病 大流行風險低疾管署考量兩項關鍵

立百病毒致死率最高達75%！印度已上百人隔離 鄰國尼泊爾超緊張