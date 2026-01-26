致死率近6成！「立百病毒」疫情延燒，疾管署緊急列為第五類傳染病
國際傳染病疫情再拉警報！印度東部西孟加拉邦近日爆發立百病毒（Nipah Virus，NiV）群聚感染事件，引發全球關注。疾管署對此不敢大意，已於1月16日預告修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」草案，新增「立百病毒感染症」為第五類傳染病，預告期60天。並呼籲寒假期間有計畫出國的民眾，務必提高警覺，飲食上也應避免飲用生椰子汁及食用生冷食物。印度醫護爆群聚感染，泰國機場加強戒備
根據最新疫情資訊，印度西孟加拉邦截至目前為止已累計5例確診病例。根據媒體報導，該病毒的首例案例疑似已死亡，令人擔憂的是，另4名確診者皆為照顧患者的醫護人員，顯示病毒傳播的風險極高。目前當地衛生單位已緊急匡列約100名接觸者進行居家隔離。鄰近的泰國雖然尚未發現病例，但也已啟動跨部門合作，並在機場加強檢疫措施，嚴防病毒入侵。
致死率高達58％，目前無疫苗特效藥
疾管署的資料顯示，立百病毒自1998年首次發現以來，致死率約為58％。感染初期症狀類似流感，可能有輕微呼吸道、發燒症狀，但嚴重者會引發腦炎、癲癇，並在24～48小時內快速進展至昏迷。關於立百病毒的治療上目前並無特效藥及疫苗，僅以支持性療法為主，主要為緩解症狀及維持生命機能。
立百病毒是什麼？
立百病毒（Nipah henipavirus，又稱NiV）是亨尼巴病毒屬的RNA病毒，最早於1998年的馬來西亞現蹤，當時位於馬來西亞北部的豬農接連發生高燒、頭痛、噁心與四肢無力等症狀，原先懷疑是日本腦炎感染所致，沒想到隔年3月，馬來西亞立百新村就爆出豬場及屠宰場工人腦炎死亡的消息，經專家確認後，才找出病毒的真身，並以地名命名為「立百病毒」。
立百病毒傳染途徑有哪些？會人傳人嗎？
疾管署表示，立百病毒的自然宿主為蝙蝠，且能夠感染多種動物，包括豬、馬、狗和貓等，其中大多數的病例都是因為接觸感染的豬隻所致，或是接觸生病動物的口鼻分泌物與其組織所感染。
值得注意的是，通過孟加拉與印度疫情均發現，立百病毒也可能經由接觸患者分泌物及排泄物等，造成「人傳人」的案例。
立百病毒症狀有哪些？初期易與流感搞混
感染立百病毒的初期症狀易與流感搞混，如長時間的發燒、頭痛、暈眩、嘔吐、意識不清等，有些還會呈現急性呼吸道症狀，嚴重時還有機率引發腦炎、癲癇和昏迷，並於48小時內進展至昏迷，甚至是死亡，致死率為40％至75％，康復後還可能留下抽搐、人格改變等後遺症。
立百病毒潛伏期幾天？
至於感染立百病毒後多久會發病？行政院農業委員會家畜衛生試驗所曾以馬來西亞吉隆坡一所醫學中心的報告說明，絕大部分的立百病毒感染症患者，在接觸生病豬隻後約2個星期內就會發病，其中從出現症狀至病情最惡化的平均時間為6.9日。
台灣有立百病毒案例嗎？
目前沒有！衛福部疾管署副署長曾淑慧受訪指出，自2018年起監測至今，國內並未有立百病毒感染症的通報病例，而現階段也沒有將立百病毒感染症列入法定傳染病中，主要是因為立百病毒感染症個案侷限於印度、孟加拉，且主要透過果蝠、豬接觸傳染，而印度仍屬於非洲豬瘟疫區、豬肉不能進口台灣，因此立百病毒傳播、造成疫情的風險較低。
立百病毒預防方式怎麼做？
由於立百病毒現階段沒有疫苗可以接種預防，因此若前往立百病毒流行的地區，民眾應自主減少接觸果蝠、豬隻或其他有可能感染的動物，少吃當地可能受感染果蝠尿液或唾液汙染的水果或椰棗、樹汁等。並養成接觸動物時戴手套、口罩、穿著工作服與勤洗手的衛生習慣。
如果不得已探望立百病毒感染者，也要避免接觸到患者的血液、體液，如唾液、腦脊髓液、排泄物等，結束後也要以肥皂或75%酒精洗手液清潔消毒。
感染立百病毒怎麼辦？
要是有疑似立百病毒感染症的臨床症狀，且有相關流行地區旅遊史、動物接觸史或病原暴露史，就要盡快向衛生主管機關報告，而接觸者若沒有採取任何防護措施、就直接和患者接觸，建議也要自主健康管理三週，以利疫情控制。
