致死率達75%！疾管署預告將立百病毒列為「第五類法定傳染病」 醫師若發現疑似個案24小時內需通報

衛福部疾管署今（27）日表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，為維護國人健康，降低疾病威脅，疾管署預告將「立百病毒感染症(Nipah Virus Infection)」列為第五類法定傳染病，以加強系統預警、提升國民防疫意識、迅速動員資源及妥適因應未來可能疫情。疾管署說，立百病毒預計3月中正式列入第五類法定傳染定，醫護人員發現疑似個案需在24小時內通報；疾管署也提到，立百病毒目前尚無核准之治療藥物或疫苗，WHO資料顯示致死率約40%至75%。

疾管署自1月16日起預告將「立百病毒感染症(Nipah Virus Infection)」列為第五類法定傳染病。（圖／疾管署）

疾管署說明，目前世界衛生組織評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，全球風險仍屬低度。立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠，並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人三類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

疾管署監測資料顯示，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情。近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與果蝠活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關，該國去年8月首次在南部波拉島檢測到感染病例後，疫情有從季節性向全年化、從局部向全國擴散的趨勢。

印度疫情則原先集中於南部喀拉拉州，感染多源於接觸受污染的水果，或是在醫療機構中發生的人傳人院內感染，且病例主要是小規模社區發生疫情，非持續性大規模流行。但近期疫情發生於東部的西孟加拉州，截至1月25日累積報告5例確定病例，其中2例病況嚴重。

疾管署指出，現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病之國家包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國，我國踐行預告程序後，預計於3月中正式列為第五類法定傳染病，醫師如發現符合通報定義之疑似個案，應於24小時內於傳染病通報系統(NIDRS)通報與採檢送驗，並將病人留置指定隔離治療機構施行隔離治療。醫療機構人員照護疑似或感染立百病毒的病人時，建議依醫療照護處置項目，採取標準防護措施、接觸傳染、飛沫傳染及空氣傳染防護措施。



