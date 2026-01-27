致死率飆破7成！「立百病毒」現蹤孟加拉 泰國兩大機場緊急全面篩檢

曼谷蘇凡納布國際機場，正進行入境篩檢。（翻攝自臉書PR Thai Government ）

因應印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發嚴重的「立百病毒」（Nipah virus）疫情，泰國當局自2026年1月25日起，正式在曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport）及廊曼國際機場（Don Mueang International Airport）部署國際疾病管制站。針對所有來自該風險地區的旅客實施嚴格的健康篩檢，目前整體篩檢過程順暢。這項由泰國機場公司（AOT）與移民署共同合作的緊急措施，旨在將病毒阻絕於境外，防堵這種高致死率疾病滲透泰國境內。

觀光勝地警戒！普吉島嚴防跨國擴散 針對直飛航班加強清消

除了曼谷兩大門戶，全球知名的度假熱點普吉島也進入警戒狀態。普吉國際機場目前每週有5班來自西孟加拉邦的直飛航班，防疫壓力不容小覷。機場當局已將防疫層級拉升，除了與傳染病管制站整合行動、設置主動篩檢點，更針對航站樓內的公共區域與高頻率接觸表面，大幅增加消毒頻率。官方強調，透過與國際健康監測單位的緊密配合，希望能藉此建立旅客與機場人員的防疫信心，確保觀光熱點不淪為防疫破口。

什麼是立百病毒？

根據疾管署說明，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。 傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人三類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠（狐蝠屬）尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。

根據世界衛生組織（WHO）數據，其致死率高達 40% 至 75%。目前國際間對該病毒尚無有效疫苗或特效藥，因此各國機場的早期篩檢與邊境管控，成為防範大規模流行的唯一防線。

