致死率飆75%！立百病毒強襲南亞 陳志金教6招預防

立百病毒疫情爆發，引發各國高度戒備。（示意圖，Pixabay）

近期印度及孟加拉等地爆發「立百病毒」（Nipah virus, NiV）疫情，引發各國高度戒備。醫師陳志金在社群平台發文示警，指出這種「人畜共通」的病毒威力驚人，不僅會引發嚴重的「立百腦炎」，還可能造成急性呼吸道感染。陳醫師強調，目前國際間尚無特效藥或疫苗，僅能採取支持性療法，且致死率介於40% 至75%之間，絕對不能掉以輕心。

曾被誤認日本腦炎！馬國當年痛失百命、慘噴百萬頭豬

陳志金醫師回顧立百病毒的起源，1998年馬來西亞首度爆發時，因症狀與蚊子傳染的「日本腦炎」極為相似，曾讓防疫單位一度找錯方向。直到1999年才正式確診為新型病毒，並以首個爆發地「雙溪立百新村」命名。這場疫情當年造成星馬地區上百人喪命，馬來西亞更被迫撲殺90萬頭豬隻，對畜牧業造成毀滅性衝擊。陳醫師藉此提醒，雖然病毒主要宿主是果蝠，但豬、馬、狗等動物也可能交叉感染。

台灣列法傳第五類 陳志金傳授「六招」出國保命符

雖然台灣目前尚無本土病例，且疾管署已將其列為「第五類法定傳染病」嚴密監控，但陳醫師仍強烈建議，若民眾前往東南亞或南亞流行地區，務必落實以下防護：

挑選水果有眉角： 水果應徹底清洗去皮，表皮破損或掉在地上的水果千萬別碰，避免遭蝙蝠唾液污染。

禁食未處理生飲： 絕對避免飲用未經處理的生椰棗樹汁。

遠離感染源頭： 不要進入蝙蝠棲息地、養豬場或屠宰場。

斷絕接觸媒介： 遠離豬、馬、狗等病畜的分泌物。

落實個人衛生： 勤洗手，酒精與肥皂即可有效殺死病毒。

人際防護優先：疑似感染者的體液、排泄物應嚴禁接觸，並迅速就醫。

更多鏡週刊報導

爬101讓世界看見台灣！醫師揭霍諾德「捐款用途」 全場肅然起敬

球迷太瘋狂！蔡其昌曝WBC台日戰「台灣之夜」至少5千人 場地1個不夠再+2

快訊／總統府發布總統令！監察院長陳菊請辭獲准 2月1日生效