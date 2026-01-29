致死率高達75%！立百病毒疫情升溫 謹記4自保招數

立百病毒最常見的感染途徑之一，來自遭果蝠污染的食物。（示意圖／Pixabay）





印度近期再度出現立百病毒（Nipah virus）疫情，引發國際關注。衛福部疾病管制署指出，立百病毒致死率高、目前仍無特效藥，我國已預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，強化通報與應變機制。疾管署長羅一鈞提醒，民眾前往流行地區時，務必避免生飲椰棗樹汁，並切勿食用表皮破損或掉落地面的水果，以降低染疫風險。

高致死率病毒納入列管

疾管署說明，立百病毒自然宿主為果蝠（狐蝠），可經由受污染食物、動物接觸或密切人際互動傳播。依據世界衛生組織與各國疫情統計，該病毒致死率約介於40%至75%之間，屬高風險新興傳染病。疾管署表示，將其納入第五類法定傳染病，並非因單一國家疫情升溫，而是依長期風險評估與國際趨勢所做的前瞻部署，盼能在第一時間掌握病例、降低社區擴散風險。

出國避免生飲、掉地水果

羅一鈞指出，立百病毒最常見的感染途徑之一，來自遭果蝠污染的食物。在南亞地區，椰棗樹汁因甜味易吸引果蝠夜間吸食，若民眾直接生飲，極可能因唾液或尿液污染而染疫。此外，掉落地面或表皮破損的水果，也可能遭蝙蝠啃咬，增加病毒暴露風險。

研究顯示，立百病毒在溫暖潮濕環境中，可於水果或果汁中存活數日，但只要經過充分清洗、加熱，或使用酒精、肥皂等清潔方式，即可有效破壞病毒結構。疾管署呼籲，民眾出國旅遊應遵守「熟食、熱飲、乾淨」原則，並避免接觸蝙蝠、豬隻及其分泌物。

疾管署也提醒，返國後若出現發燒、頭痛、呼吸道不適或神經症狀，應主動告知旅遊史並儘速就醫，以利及早診斷與防治。

