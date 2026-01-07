致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘

記者吳泊萱／台中報導

台中一名52歲陳姓男子，年輕時喜歡跟朋友喝酒聊天，一次可以喝下6瓶啤酒，後因身體健康因素已戒酒4年。不料去年6月，陳男因劇烈腹痛休克送醫，經診治發現，竟是胰臟炎合併十二指腸穿孔，引發急性腹膜炎，致死率超過40％，情況一度危急。幸好經醫護團隊多次手術、努力清創後，陳男病情終於穩定，他也趁今天（7日）生日，許下願望「要健康出院回家」。

陳男因劇烈腹痛休克送醫，到院時十二指腸已因穿孔膿瘍形成驚悚影像。（圖／台中醫院提供）

衛生福利部台中醫院消化外科主任蔡金宏表示，患者於去年6月因急性胰臟炎住院，治療期間併發十二指腸膿瘍、十二指腸穿孔，歷經多次清創手術才控制其病情，並以開放式引流治療方式避免急性腹膜炎後膽汁亂竄導致敗血症發生。患者在加護病房重症團隊結合開刀房、加護病房、呼吸病房、營養科與復健科啟動整合照顧下，終於穩定病況，預計將在下週轉出加護病房。

蔡金宏指出，胰臟炎合併十二指腸穿孔是極嚴重併發症，存活率與多重因素有關，輕度胰臟炎存活率高，但重度胰臟炎死亡率達四成，若是嚴重併發症死亡率甚至高達七成。要從鬼門關前搶命，除了一開始的治療決策正確，「後續重症照護團隊營養輸液補充、細心照顧也同樣重要」，少了任何一個環節都不行。

陳男歷經多次手術清創，總算保住性命，今日（7日）醫護為他慶生。（圖／台中醫院提供）

據了解，患者陳男今年52歲，是川菜主廚，沒有高血壓及糖尿病史，年輕時喜歡跟朋友喝酒聊天，一次會喝掉至少6瓶啤酒，後來因健康因素已戒酒4年。沒想到去年6月底，突然劇烈腹痛，他請鄰居幫忙叫救護車後陷入昏迷，到醫院才發現是胰臟炎併發重症，幸好醫護團隊積極治療，從鬼門關前救回陳男性命。

今日（7日）正好是陳男52歲生日，醫療團隊也特別為他準備蛋糕慶生，陳男喜極而泣，並許下願望「要健康出院回家」，並承諾會好好照顧自己，到時候要煮一桌拿手菜感謝醫護。

蔡金宏提醒，胰臟炎、膽結石及相關疾病與經常飲酒、代謝異常及部分藥物副作用有關，提醒民眾如出現上腹部疼痛、噁心嘔吐伴隨食慾不振、發燒、腹瀉腹脹等症狀，可能是胰臟發炎作祟，應立即就醫，避免延誤治療導致嚴重併發症。

