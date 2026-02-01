致死率50%！漢他病毒現蹤台灣釀1死 這地「好多松鼠」民眾憂

醫師指出，公園的松鼠不太有傳染風險。（松鼠示意圖／pexels）





台北市大安區一名7旬男子，感染漢他病毒症候群後死亡，為台灣今年首例漢他病毒症候群病例。漢他病毒症候群致死率最高達50%，疾管署提醒，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，以免遭到感染。有民眾指出，大安森林公園有許多松鼠，擔心是否有感染漢他病毒的危險，對此，醫師也做出回應了。

漢他病毒症候群是什麼？

漢他病毒症候群（Hantavirus syndrome）是由漢他病毒（Hantavirus）所引起的疾病，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物（如：鼠類）傳染給人類，可根據臨床症狀及病程分為「漢他病毒出血熱」（Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, HFRS）及「漢他病毒肺症候群」（Hantavirus Pulmonary Syndrome, HPS）。

其中，漢他病毒出血熱致死率為5%至15%，典型症狀為突然發燒且持續3至8天，且會產生結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等相關症狀；漢他病毒肺症候群致死率則高達35％至50％，導致死亡的原因大部分與呼吸衰竭有關。

大安森林公園「好多松鼠」居民怕 醫師回應了

醫師姜冠宇在臉書發文，表示大安區的漢他病毒提醒我們，即便精華區也有老舊的角落成為衛生缺口，例如長年水溝、老舊建築、隨著年代出現的獨居住戶等等，感染漢他病毒症候群可能出現器官衰竭敗血症，嚴格來說也沒有特效藥，「我們能做的是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計劃找出脆弱角落。」

有居民指出，大安森林公園有很多松鼠，長期有人餵食、不怕人，擔心會有傳染的風險，不過姜冠宇說明，松鼠其實還好，「鼠類（rat/mouse）排泄物」才是主戰場，漢他病毒最常見的高風險場景是密閉、灰塵多、通風差的地方，像是地下室、倉庫、長期未整理空間，因為粉塵更容易累積並被吸入，而公園是開放空間，通常不符合這種條件。

