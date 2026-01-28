致死率75％！世衛：印度「立百」疫情感染源未明確
印度近期爆發立百病毒，致死率高達75％，疾管署昨（27）日預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，世界衛生組織也發聲，表示「感染源尚未完全明確」。
立百病毒
印度近期爆發立百病毒，因此衛福部針對這病毒於昨日就召開記者會說明，疾管署長羅一鈞指出「在發病前是有生飲生椰棗樹汁，而且疫調團隊也有在他家周圍採撿9隻蝙蝠，還有24個椰棗樹汁相關檢體」。
根據外媒報導，懷疑這個案是由蝙蝠及椰棗樹汁為傳染途徑，再加上立百病毒致死率高達75％，目前也沒有核准治療藥物或疫苗，加上台灣與南亞交流頻繁，不排除有境外病例，現在也被列為第五類法定傳染病。
感染源未明確
印度立百病毒疫情已造成5人感染、約百人遭隔離，世界衛生組織表示「儘管感染源尚未完全明確，但疫情進一步擴散風險較低，目前尚無證據顯示人傳人的情況有增加趨勢，且印度具備控制這類疫情的能力」。
