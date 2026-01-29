「致死率75%」立百病毒來了！醫曝3重點：看完就不用慌

小兒科醫師傑登指出，立百病毒雖然致死率高達40%至75%，但傳播力並不強，台灣目前更是零病例，民眾無需過度恐慌。疾管署已預告將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，預計3月中正式公告，此舉是為了提早防範而非因應疫情流行。

印度西孟加拉邦爆發立百病毒疫情，讓全球嚴陣以待。（示意圖／Pixabay）

近期印度發生立百病毒感染症疫情，引發民眾關注。傑登醫師在臉書發文說明，立百病毒是人畜共通傳染病，輕微症狀包含發燒、頭痛、呼吸道症狀，嚴重時會出現走路不穩、腦炎、抽搐、意識改變等情況。世界衛生組織資料顯示，雖然致死率達40%至75%，但各國採取的是「高度監測」而非恐慌性防疫，因為傳播力不強。

廣告 廣告

針對民眾最關心的問題，傑登醫師列出最容易誤會的三大重點，看完就不用慌！

重點一：台灣目前「零病例」！

首先，台灣目前沒有任何確診人類或動物病例，將其列為第五類法定傳染病是為了提早防範，而非正在流行。

重點二：它會像COVID、流感這樣大爆發嗎？

其次，立百病毒不會像新冠肺炎、流感那樣大規模爆發，雖然人傳人有可能發生，但需要非常密切、長時間接觸，多發生在家庭照護或醫療院所中，目前沒有證據顯示能在社區大規模擴散。

重點三：椰子汁、豬肉還能吃嗎？

關於食品安全疑慮，傑登醫師特別澄清椰子汁與豬肉的食用問題。果蝠是立百病毒的主要來源，直接接觸果蝠的唾液、尿液就有機會被感染，例如吃了被果蝠啃咬過、接觸過但未清洗、被污染的軟質水果。根據孟加拉疫情的流行病學調查，約47%的感染者曾飲用「生椰棗樹汁」，這是割開椰棗樹幹流出來的樹汁，容易被果蝠舔食而遭唾液污染。

立百病毒自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成多種動物感染（中間宿主），如豬、馬、羊、狗、貓等動物，並傳染給人類。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

傑登醫師強調，台灣市售的椰子汁完全沒問題，因為椰子有硬殼，果蝠咬不開，椰子汁並不等於椰棗樹汁，病毒風險主要是常見於南亞的「生椰棗樹汁」。至於豬肉，雖然早期馬來西亞疫情與豬隻有關，但近期印度疫情主因是果蝠，而且立百病毒怕高溫，只要食物充分加熱、煮熟就沒有感染風險，民眾可以安心食用。

傑登醫師建議民眾做好四項預防措施。

第一是出國注意，前往南亞如孟加拉、印度部分地區旅遊時要當心。

第二是拒絕生食，避開路邊不明的生果汁、飲料，水果洗淨再吃。

第三是遠離野生動物，避免接觸果蝠、蝙蝠或野生豬隻。

第四是勤洗手，這是不變的防疫真理。傑登醫師表示，立百病毒致死率雖高但不容易傳播，只要不前往疫區、不接觸野生動物、食物洗淨煮熟，民眾就很安全。

延伸閱讀

緯來跟愛爾達大和解！宣布共同轉播WBC、NBA

張又俠涉洩核武機密致落馬？陸國防部：不要妄加揣測

韓粉把握機會！韓國瑜辦見面會 加印兩千份特別版春聯限量索取