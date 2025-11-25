致災降雨釀洪患 泰馬災情慘重
連日強降雨在泰國和馬來西亞造成嚴重災情，泰國南部10個府和馬來西亞8個州的部分地區淹水及腰，受災地區綿延數百公里，其中泰國200萬人受災、至少8人死亡，南部商業重鎮合艾出現300多年來最大降雨受災慘重；隨著雨帶往南移動，馬來西亞也傳出災情，部分地區發布危險等級暴雨預警，1.5萬人緊急撤離。
看到整片街道被混濁泥水覆蓋，馬來西亞雪蘭莪州東部城鎮遭遇淹水災情，不只單一地點，連日暴雨導致馬來西亞至少8個州發生嚴重洪災。受洪水影響州數持續上升，其中又以吉蘭丹州最為嚴重，1小時降雨量達到33.5毫米，其次則是霹靂州和玻璃市，另外登嘉樓北部，同樣也被列為危險區域，預計將出現持續大雨；整個馬來西亞至少1.5萬人撤離 當局設立90座疏散中心，安置受災民眾，馬來西亞副總理表示，已調動90多輛卡車和水上救援設備。當地氣象局表示預計強降雨將持續到26號。
波低壓系統侵襲馬來西亞前，已在泰國奪去數條人命、近200萬人受災，中部和南部大片地區被洪水淹沒，居民行走在水中，用塑膠盆搬運物資。
慈善組織志工 席恩：「我們目前任務是前往孔加，它位於丹諾鎮以西約30公里處，那裡有大約100到150人被困，他們進退兩難 因為水位上升了。」
重災區宋卡府合艾市，出現300多年來單日最大降雨量，水位最高達2.5公尺，當局下令民眾撤離至避難所。泰國災害管理機構表示，已調動數百艘船隻和高底盤車輛運送援助物資，總理下令部署更多抽水機，並表示援助必須充足、全面並且及時。
