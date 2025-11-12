致理科大何啟聖講授企業倫理 以國父精神勉學子堅守信念

致理科技大學行銷流通管理系教授何啟聖以國父精神為講課重點，喚起學子民族魂。（何啟聖提供）

記者王超群／台北報導

在國父孫中山先生誕辰一六０週年紀念日，致理科技大學行銷流通管理系教授何啟聖以「革命不是為了毀壞，而是為了建立一個有道德、有信念的新社會」開啟「企業倫理與職涯規劃」課程。他指出，國父之所以能創建中華民國，不僅因政治遠見，更因其堅定道德信仰與公共良知。

何啟聖表示，孫中山十次革命不成仍不放棄，其力量來自信念與誠信，「天下為公」正是企業倫理的最高精神。他以新聞主播背景結合現職教學，將歷史精神融入現代課程，讓學生體會誠信與理想的重要。他強調：「誠信是企業的靈魂，理想是職涯的指南；若企業失去信念，就如國家失去方向。」

課堂上，何啟聖朗誦黃花崗烈士林覺民《與妻訣別書》，說明理想與犧牲的倫理內涵，指出「當一個人能把良知放在愛之前，他已完成道德的最高修煉」。課程最後，他背誦國父遺囑全文，強調「和平、奮鬥、救中國」的精神仍具當代意義，並勉勵學生在誘惑與利益間堅守良知，實踐國父信念。

致理科技大學表示，學校長期重視企業倫理教育，視為培養青年責任感與社會意識的重要課程。校方指出，透過歷史人物信念與犧牲的啟發，學生能體會「倫理即信仰、責任即榮耀」，落實「以德立業、以信行遠」的校訓精神，將國父理想化為新世代的行動力量。