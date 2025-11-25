致理科大勇奪2025紅點設計大賞 三件作品揚名國際

EOW 貓抓板－環保包裝設計 設計者：李宜芳、邱梓葳、沈芷榆、李彥勳 指導教授：陳世倫 以瓦楞紙堆疊結構設計，兼顧「可回收」「多功能」兩大特色：既能包裝貓糧，也能拆解成貓抓板，延長包材生命週期，展現永續創新精神。（圖／陳世倫提供）

致理科技大學設計群再創國際亮點！在陳世倫教授帶領下，團隊於2025年「德國紅點品牌暨傳達設計大獎」（Red Dot Award： Brands ＆ Communication Design 2025）中，以三件兼具永續概念與文化深度的作品脫穎而出，勇奪三項大獎，在全球設計競技場上展現台灣青年創意能量。

羽翼的呼喚－友善包裝設計 設計者：簡世錡、戴佳成、林之禹、王柏皓、郭豈麟、黃智韋 指導教授：陳世倫 插圖授權：柯鴻圖老師 以台灣珍稀鳥類為主題，包裝呈現保育理念，標語「我們以保護鳥類的心，也保護你的健康」傳達物種守護、飲食安心的雙重意義，結合視覺美感與社會倡議。（圖／陳世倫提供）

驛站糕韻—友善包裝設計 設計者：董家瑜、黃毓婷、李宜芳 指導教授：陳世倫、欉培元 以台灣三座歷史車站為靈感，結合在地伴手禮故事化呈現。包裝採環保油墨印刷，細緻的建築線條喚起鐵道記憶，讓文化情感與環境意識並行。（圖／陳世倫提供）

享有「設計界奧林匹克」美譽的紅點獎於11月7日在德國柏林音樂廳盛大頒獎。致理科大在董事長梁聖時的支持下，長期推動跨國交流與設計競賽培力，校長陳珠龍表示，學校積極鼓勵學生以國際視野回望台灣，從在地文化、永續議題（SDGs）中發展具競爭力的創意，成果今年再次於世界舞台獲得高度肯定。

致理科大連續多年在國際設計競賽中嶄露頭角，今年再以三件作品挺進紅點舞台，展現學校扎實的設計教育能量與學生的跨領域創新實力。未來校方也將持續投入國際競賽培力，讓更多台灣青年創意被世界看見。圖為陳世倫教授。（陳世倫提供）

陳世倫教授指出，致理的創作訓練向來強調「中學為體、西學為用」的整合思維，過去已累積帶領學生奪下超過50件國際設計大獎，包括紅點、iF、One Show 等，並囊括3座「最佳設計獎」、2座銀獎，成果斐然。

