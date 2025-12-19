致理科大證照達人全國第一 4生榮獲技職之光

（記者陳志仁／新北報導）教育部今（19）日舉行2025年第21屆「技職之光」頒獎典禮，表揚在國際技藝競賽與專業證照領域表現卓越的技職學生；致理科技大學於「證照達人」項目中，共有4名學生同時獲獎，獲獎人數居全國之冠，充分展現該校長期深耕技職教育與證照制度的亮眼成果。

圖／致理科大4名學生榮獲技職之光證照達人，右起為校長陳珠龍、陳煌諺、吳佳螢、梁義蓀、蕭珮筠及副校長謝金賢。（致理科大提供）

「技職之光」邁入第21屆，旨在彰顯技職教育務實致用的核心精神，並鼓勵學生透過專業技能與證照實力，提升就業競爭力；致理科大校長陳珠龍表示，學校積極將證照融入課程教學，由教師引導學生逐步考取專業證照，並針對高階或重點證照開設輔導班，以兼顧質與量，提升通過率，近三個學年度累計發出近2,000萬元獎勵金，協助學生在學期間即累積專業實力。

今年甫自會計資訊系畢業的吳佳螢，在校期間考取包含記帳士在內共21張證照，並於會計事務所實習後順利留任轉為正職，未來更以考取會計師為目標；資訊管理系畢業的陳煌諺，取得包含CCNA、ISO27001主導稽核員等共54張證照，目前任職於資訊安全公司，證照背景也成為實習與就業的重要加分關鍵，目前也從事資訊相關工作，可說學以致用。

來自越南胡志明市、具華僑身分的梁義蓀，語言能力突出，多益990分滿分、IELTS 8.0高分，獲學校頒發20萬元獎勵金，很有主觀想法的他喜歡挑戰性事物，並曾赴美國實習，累積國際職場經驗；年紀最輕的蕭珮筠就讀五專部財務金融科，已取得多張乙、丙級技術士證照，未來立志挑戰特許金融分析師CFA，證明自己的金融投資專業能力。

致理科技大學強調，學校以「務實致用、接軌產業」為核心辦學理念，長期強化學生專業證照與實務能力的養成，落實做中學、學中做的技職精神，透過制度化證照輔導與實務教學，培育學生即戰力；本次4名學生榮獲「技職之光—證照達人」，不僅是個人努力的成果，也再次驗證致理科大技職導向教學的具體成效。

